Hull City Premier Lig'e yükseldi mi, Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e çıktı mı?

Acun Ilıcalı'nın hayali gerçek oldu mu? Hull City'nin Premier Lig'e yükselip yükselmediği Türkiye'de de milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki Hull City play-off'ta Millwall'ı geçebildi mi, Premier Lig kapısı aralandı mı?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Millwall - Hull City İngiltere Championship Play-Off Yarı Final maçı, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TV 8 BUÇUK CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk'u Digiturk'te 55, D Smart'ta 47, Tivibu'da 52 ve Vodafone TV'de 29 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen'e Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak ulaşabilirsiniz. Dijital platform üzerinden de canlı yayın seçeneği mevcut.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Millwall - Hull City maçı, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalini canlı takip etmek için ekran başında yerinizi alın!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Championship Play-Off Yarı Final'inin bu çekişmeli karşılaşması, Londra'da yer alan The Den Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Millwall, kendi taraftarının önünde Hull City'ye geçit vermemeye çalışacak.

TURU GEÇEN FİNALE ÇIKACAK

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, ilk karşılaşmada Millwall ile 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş öncesinde avantaj sağlayamayan İngiliz ekibi, deplasmanda kazanarak finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde gözler iki takımın da sahaya çıkaracağı ilk 11’lere çevrildi.

İlk maçın golsüz sona ermesi nedeniyle rövanş karşılaşmasını kazanan takım Championship play-off finaline yükselme hakkı elde edecek.