Haberler

Hull City Premier Lig'e yükseldi mi, Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e çıktı mı?

Hull City Premier Lig'e yükseldi mi, Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e çıktı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City Premier Lig'e çıktı mı, play-off sonucu ne oldu? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e yükselip yükselmediği merak konusu oldu. Peki Hull City Millwall engelini aştı mı, Premier Lig bileti kaptı mı? İşte Hull City'nin play-off serüvenine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Acun Ilıcalı'nın hayali gerçek oldu mu? Hull City'nin Premier Lig'e yükselip yükselmediği Türkiye'de de milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki Hull City play-off'ta Millwall'ı geçebildi mi, Premier Lig kapısı aralandı mı?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Millwall - Hull City İngiltere Championship Play-Off Yarı Final maçı, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TV 8 BUÇUK CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk'u Digiturk'te 55, D Smart'ta 47, Tivibu'da 52 ve Vodafone TV'de 29 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen'e Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak ulaşabilirsiniz. Dijital platform üzerinden de canlı yayın seçeneği mevcut.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Millwall - Hull City maçı, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalini canlı takip etmek için ekran başında yerinizi alın!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Championship Play-Off Yarı Final'inin bu çekişmeli karşılaşması, Londra'da yer alan The Den Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Millwall, kendi taraftarının önünde Hull City'ye geçit vermemeye çalışacak.

TURU GEÇEN FİNALE ÇIKACAK

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, ilk karşılaşmada Millwall ile 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş öncesinde avantaj sağlayamayan İngiliz ekibi, deplasmanda kazanarak finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde gözler iki takımın da sahaya çıkaracağı ilk 11’lere çevrildi.

İlk maçın golsüz sona ermesi nedeniyle rövanş karşılaşmasını kazanan takım Championship play-off finaline yükselme hakkı elde edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

Hamaney'in sağ kolundan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği dev finalde onun sözü geçecek
Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi

"Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi"
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı