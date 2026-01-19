Hrant Dink kimdir, kim öldürdü? Hrant Dink olayı nedir?

Türkiye'de gazetecilik ve azınlık hakları tartışmalarının simgesi hâline gelen Hrant Dink olayı, 19 Ocak 2007'de meydana gelen trajik suikastle hafızalara kazındı. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi, yalnızca bir cinayet değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi dengeleri sarsan bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HRANT DİNK OLAYI NEDİR?

Hrant Dink olayı, 19 Ocak 2007 tarihinde Türkiye'de gerçekleşen ve geniş yankı uyandıran bir suikasttır. Agos gazetesinin Türkiye Ermenisi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, Şişli'deki Agos ofisinin önünde başına ve boynuna isabet eden kurşunlarla öldürülmüştür.

Saldırgan 17 yaşındaki Ogün Samast'tır. Olay, Türkiye'de derin devlet, milliyetçilik ve basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştır. Dink'in cenazesi sırasında "Hepimiz Hrant'ız, Hepimiz Ermeniyiz" sloganı uzun süre hafızalarda kalmış ve geniş kitlelerce protesto edilmiştir. Suikast sonrası soruşturma süreçleri, ihmaller, kamu görevlilerinin rolü ve azmettirici olarak Yasin Hayal'in yargılanması gibi konular uzun yıllar tartışılmıştır.

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink, Türkiye Ermenisi kökenli gazeteci ve Agos gazetesinin genel yayın yönetmenidir. Türkiye'de Ermeni toplumunun sesi olan Dink, toplumsal meseleler ve Ermeni kimliği üzerine yazılar yazmış, barış ve diyalog mesajlarıyla tanınmıştır. Çalışmaları ve gazeteciliği nedeniyle daha önce pek çok tehdit almış, ama hiçbir zaman geri adım atmamıştır.

HRANT DİNK'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Hrant Dink, 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından Agos gazetesi önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. Samast, cinayeti işlediğini itiraf etmiş ve olay yerinde 4 boş kovan bulunmuştur. Suikastın arkasında azmettirici olarak Yasin Hayal'in olduğu, polis muhbiri Erhan Tuncel'in olaya karıştığı iddiaları uzun süre gündemde kalmıştır. Saldırganın yakalanmasının ardından, soruşturma süreçlerinde bazı kamu görevlilerinin ihmali ve olaydaki olası derin devlet bağlantıları tartışılmıştır.

HRANT DİNK SUİKASTI NEDİR?

Hrant Dink suikastı, Türkiye'de basın özgürlüğü, azınlık hakları ve devlet içindeki ihmaller üzerine önemli tartışmalar başlatan bir cinayettir. Suikast, Agos gazetesinin önünde işlenmiş ve yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da yankı uyandırmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi, soruşturmanın etkin yürütülmediğine ve Dink ailesinin haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Olay, aynı zamanda Türkiye'de milliyetçilik, azınlık hakları ve derin devlet tartışmalarının simgesi hâline gelmiştir.