Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in nişanlısı kim, erkek mi? Nicolás Keenan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılan Hollanda Başbakanı Rob Jetten, diplomatik temaslarının yanı sıra özel yaşamıyla da kamuoyunun gündemine geldi. Özellikle uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli sporcu Nicolás Keenan hakkında yapılan aramalar dikkat çekici şekilde arttı. "Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in eşi kim?", "Rob Jetten'in nişanlısı erkek mi?", "Nicolás Keenan kimdir?" ve "Nicolás Keenan kaç yaşında?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

HOLLANDA BAŞBAKANI ROB JETTEN'İN EŞİ KİM?

Rob Jetten'in resmî olarak bir eşi bulunmuyor. Hollandalı siyasetçi, 2022 yılından bu yana Arjantinli profesyonel çim hokeyi oyuncusu Nicolás Keenan ile birliktelik yaşıyor. Çift, Kasım 2024'te nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Ancak kamuoyuna açıklanan bilgiler doğrultusunda resmî nikâh henüz gerçekleşmediği için Nicolás Keenan, Rob Jetten'in eşi değil, nişanlısı olarak biliniyor.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi sırasında Rob Jetten'in özel hayatına ilişkin aramalar yeniden hız kazanırken, kamuoyunda özellikle ilişki durumuna yönelik sorular ön plana çıktı.

ROB JETTEN'İN NİŞANLISI ERKEK Mİ?

Evet. Rob Jetten'in nişanlısı Arjantinli profesyonel çim hokeyi oyuncusu Nicolás Keenan'dır. Çift, ilişkilerini kamuoyundan gizlemeden sürdürüyor. 2022 yılından bu yana birlikte olan Rob Jetten ve Nicolás Keenan, Kasım 2024'te nişanlandıklarını duyurdu. Güncel bilgiler doğrultusunda evlilik tarihine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

NICOLÁS KEENAN KİMDİR?

Nicolás Santiago Keenan, Arjantinli profesyonel çim hokeyi oyuncusudur. 1997 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya gelen Keenan, küçük yaşlardan itibaren çim hokeyine yöneldi. Hücum hattındaki performansı sayesinde kısa sürede dikkat çeken sporcu, Arjantin Erkek Millî Çim Hokeyi Takımı'nın önemli isimleri arasında yer aldı.

Uluslararası kariyeri boyunca ülkesini çeşitli organizasyonlarda temsil eden Keenan, özellikle Pan Amerikan organizasyonlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Kulüp kariyerini ise Hollanda'da sürdürüyor.

Nicolás Keenan, spor kariyerinin yanı sıra Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile olan birlikteliği nedeniyle uluslararası basında da zaman zaman gündeme geliyor.

NICOLÁS KEENAN KAÇ YAŞINDA?

Nicolás Keenan, 1997 doğumludur. Doğum yılı esas alındığında Keenan, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

NICOLÁS KEENAN MESLEĞİ NE?

Nicolás Keenan, profesyonel çim hokeyi oyuncusudur.

Forvet ve orta saha pozisyonlarında görev yapan Keenan; sürati, oyun kurma becerisi ve hücumdaki etkili performansıyla tanınmaktadır. Arjantin Erkek Millî Çim Hokeyi Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan sporcu, kulüp düzeyindeki kariyerine de Hollanda'da devam etmektedir.