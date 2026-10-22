Hoffenheim Lyon maçı hangi kanalda, Hoffenheim vs Lyon nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hoffenheim – Lyon maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele Türkiye’de tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. İşte Hoffenheim – Lyon maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

HOFFENHEİM LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim ile Lyon arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışında yer almıyor.

HOFFENHEİM LYON MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 1 kanalına bağlanabilecek. Tabii Spor 1’in Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internetten izlenebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla erişmek mümkün. Tabii Spor kanallarındaki yabancı takımların UEFA maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için izleyicilerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

HOFFENHEİM LYON MAÇI HANGİ GÜN?

Hoffenheim ile Lyon, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor.

HOFFENHEİM LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

HOFFENHEİM LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Almanya’nın Sinsheim kentinde bulunan ve Hoffenheim’ın iç saha maçlarını oynadığı PreZero Arena’da oynanacak. Alman ekibi, taraftarı önünde Fransız rakibine karşı üç puan hedefliyor.

HOFFENHEİM VE LYON HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hoffenheim, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan ve Bundesliga’da mücadele eden bir kulüp. Lyon ise Fransa’nın üçüncü büyük şehri Lyon’u temsil ediyor ve Ligue 1’de yer alıyor. Lyon, 2002-2008 yılları arasında üst üste yedi kez Fransa şampiyonu olarak ülke futbol tarihine geçmişti.

LYON’U FENERBAHÇE ELEMİŞTİ

Lyon’un bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele etmesinde Fenerbahçe’nin de payı bulunuyor. Fransız ekibi, Ağustos 2026’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’ye elenmiş ve Avrupa Ligi lig aşamasına aktarılmıştı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki ilk maçta 1-1 berabere kaldıktan sonra Fransa’daki rövanşı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmişti.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.