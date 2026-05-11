HMGS/1 SINAV SONUÇLARI: 2026-HMGS/1 sınav sonuçları açıklandı mı? HMGS/1 sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Hukuk mesleğine geçişte kritik eşiklerden biri olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), adayların mesleki yeterliliğini ölçen en önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılında gerçekleştirilen 2026-HMGS/1 oturumu da binlerce adayın katılımıyla tamamlanırken, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026-HMGS/1 sınav sonuçları açıklandı mı? HMGS/1 sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Detaylar...

2026-HMGS/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2026-HMGS/1) değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçların açıklanmasına ilişkin resmi takvim ÖSYM tarafından duyurulmuştur. Hukuk alanında kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği bu süreçte sınav sonuçları, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla erişime açılmıştır. Adaylar sonuçlarına yalnızca ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden ulaşabilmektedir.

HMGS/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

2026-HMGS/1 sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Adayların https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme erişim sağlaması gerekmektedir. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra ilgili sınav seçilerek sonuç ekranı görüntülenebilmektedir.

Sistem üzerinden erişilen sonuç ekranında adayların net sayıları, doğru ve yanlış cevap dağılımları, toplam puanları ve başarı durumu detaylı şekilde yer almaktadır. Sonuç belgesi resmi nitelik taşıdığı için gerekli durumlarda çıktı alınarak kullanılabilmektedir.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ

HMGS/1 sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için ÖSYM tarafından belirlenmiş resmi bir başvuru süreci bulunmaktadır. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreci başlamaktadır ve adayların bu süreyi dikkatle takip etmesi gerekmektedir. İtiraz başvuruları, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç on gün içerisinde yapılabilmektedir ve bu süre, sonuçların ilan edildiği tarihten sonraki gün itibarıyla işlemeye başlamaktadır.

Adaylar itiraz işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan dilekçe sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu süreçte Genel Amaçlı Dilekçe formunun kullanılması ve işlem ücretlerinin ÖSYM’nin ilgili duyurularına uygun şekilde yatırılması gerekmektedir. Sınav sorularına yönelik itirazlar ise sınav tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılabilmektedir. Yapılan itirazlar, dava açma süresi üzerinde herhangi bir durdurucu etki oluşturmamaktadır.