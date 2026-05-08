Hileli şarkı sözleri (TAM METİN) Manifest Ajda Pekkan 'Hileli' sözleri!

Manifest’in 2026 yılında müzik dünyasına sunduğu “Hileli”, özellikle Ajda Pekkan iş birliğiyle dikkat çeken en yeni projelerden biri olarak öne çıkıyor. Nisan 2026’da yayımlanan “Daha İyi” sonrası gelen bu yeni tekli, hem prodüksiyon detayları hem de sahne estetiğiyle şimdiden gündemde geniş yer bulmuş durumda. Manifest Ajda Pekkan 'Hileli' sözleri haberimizde.

MANIFEST AJDA PEKKAN 'HİLELİ' SÖZLERİ!

Şarkının ilk duyurusu, 26 Nisan tarihinde Manifest’in sosyal medya hesaplarında zar emojileriyle yapılan gizemli paylaşım ve set kraketi görseli üzerinden gerçekleştirildi. Bu görselde yer alan detaylar, müzik videosunun yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in, görüntü yönetmenliğinde ise Sedat Taşkan’ın bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca krakette yer alan Türk halı/kilim motifleri, klibin görsel dünyasının kültürel bir estetik taşıyacağına dair güçlü ipuçları verdi.

Ajda Pekkan’ın giriş kısmında yer alması ise şarkıya nostaljik ve güçlü bir vokal katmanı ekleyerek projeyi daha da dikkat çekici hale getiriyor.

HİLELİ ŞARKI SÖZLERİ

“Manifest Hileli şarkı sözleri 2026” etiketiyle paylaşılan eser, modern pop sound’u ile dramatik anlatımı bir araya getiriyor. Şarkının sözlerinde aşk, tutku, gurur ve kaybetme temaları ön plana çıkarken, özellikle “zar” metaforu üzerinden kurulan anlatım dikkat çekiyor.

Aşağıda şarkının orijinal sözleri yer almaktadır:

["Hileli" için şarkı sözleri]

[Giriş: Ajda Pekkan]

(manifest)

[Bölüm 1: Lidya, Esin, Mina]

Kalbim sende kalsın (Of)

Sana daha çok lazım (Of)

Gezme başka tende (Bekle)

Eridim, yandım aşkında

Derdin bahane, yapsan bi' hamle

Tek sensin çare

Tut beni düşüyorum, sakin kalamıyorum

[Nakarat: Sueda, Lidya]

Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli

Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli

[Bölüm 2: Hilal, Zeynep]

Gururunu kaybettin, istemiyordun sözde (Ah-ah)

Bi' adım sana yaklaştıkça koştun ellerime

Çıkarıyorum çileden, saklama hiç (Ah)

Net ol, bırak o tatlı dilin

Seni kurtaramaz kalbimden

Şükret, çıkardım dipten

[Ön Nakarat: Esin, Hilal]

Tepetaklak edebilir ansızın gidişim

Yeterince affedişimden kaybettim (Yeah, yeah)

Fazla bile sabrettim (Oh-oh)

Hep lafta vadettiğin sevgili kim? (Oh, oh)

Son şansın kendin için

Mahvetmeden gel ben de istiyo'ken

[Nakarat: Mina, Zeynep, Sueda, Lidya]

Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli

Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli

Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi (Kaçamadım, ah)

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli

Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi (Ah)

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli

[Köprü: Ajda Pekkan]

Elbet ayağıma gelecek, pes edeceksin yalnızlığına

Bizim gibisi gelmeyecek, yazık etme bi' hiç uğruna

Oyalandım dönene kadar

Yeminler bozdurur bu dudaklar

Sebepsiz sevmişim, anla, ille de sen inatla

[Nakarat: manifest & Ajda Pekkan, Sueda, Lidya]

Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi (Kaçamadım, ah)

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli

Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi (Oh-oh)

Sabaha kadar oyna, at zarları, hileli