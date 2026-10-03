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Türk futbolunda hakem atamalarıyla ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarını yapacak beş kişilik ekibi açıkladı. Bu ekipte MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile birlikte dört kurul üyesi yer alıyor. Peki, Hikmet Öksüzoğlu kimdir, hangi takımlı? MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu nereli, kaç yaşında? Detaylar...

MHK BAŞKAN VEKİLİ HİKMET ÖKSÜZOĞLU KİMDİR?

Hikmet Öksüzoğlu, Türk futbolunda hakemlik ve hakem yönetimi alanında görev yapmış isimlerden biridir. TFF kayıtlarında Trabzon bölgesine bağlı hakem olarak yer alan Öksüzoğlu, aktif hakemlik döneminin ardından Merkez Hakem Kurulu bünyesinde görev üstlenmiştir.

1990'lı yıllarda TFF 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası organizasyonlarında orta hakem ve dördüncü hakem olarak görev yapan Öksüzoğlu'nun, hakemlik döneminde 100'ün üzerinde karşılaşmada görev aldığı belirtilmektedir. Aktif hakemlik kariyerinin ardından gözlemcilik görevinde de bulunmuştur.

Öksüzoğlu, sonraki dönemde Merkez Hakem Kurulu bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007 yılında MHK Hakem Atama Komisyonu üyeleri arasında yer alan Öksüzoğlu, daha sonraki yıllarda farklı MHK yapılanmalarında kurul üyeliği yaptı.

2015 yılında oluşturulan MHK'de de üye olarak görev alan Öksüzoğlu, 2024 yılında Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK'de de kurul üyesi olarak yer aldı. Görev dağılımında 2. ve 3. Lig müsabakaları, Bölgesel Amatör Lig, futsal ve ilgili bölge çalışmalarında sorumluluk üstlendi.

Son olarak MHK Başkan Vekili görevinde bulunan Hikmet Öksüzoğlu, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda hakem atamalarını gerçekleştirecek ekipte yer aldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HAKEM ATAMALARINDA GÖREV ALACAK

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni MHK oluşturulana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile dört kurul üyesi gerçekleştirecek.

Bu gelişmeyle birlikte Öksüzoğlu'nun adı, geçici hakem atama sürecindeki görevi nedeniyle yeniden gündeme geldi.

HİKMET ÖKSÜZOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Hikmet Öksüzoğlu'nun hangi futbol takımını desteklediğine ilişkin doğrulanmış ve kamuya açık bir bilgi bulunmuyor.

HİKMET ÖKSÜZOĞLU NERELİ?

Hikmet Öksüzoğlu'nun futbol hakemliği kariyeri Trabzon bölgesiyle bağlantılıdır. TFF'nin geçmiş dönem kayıtlarında Öksüzoğlu, Trabzon bölgesine bağlı hakem olarak görev yapmıştır.

Öksüzoğlu'nun MHK içerisindeki görevlerinde de Trabzon ve çevresindeki bölgelerle ilgili sorumlulukları bulunmuştur. Bu nedenle Hikmet Öksüzoğlu, futbol kariyeri açısından Trabzon bölgesiyle öne çıkan isimlerden biridir.

HİKMET ÖKSÜZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Öksüzoğlu'nun doğum tarihi kamuya açık TFF kayıtlarında paylaşılmadığı için kaç yaşında olduğu konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.