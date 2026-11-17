HGS 4 kat ceza, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş yapan araç sahiplerinin belirlenen süreler içinde ödeme yapmaması halinde ortaya çıkan cezai süreci ifade ediyor. Mevcut uygulamada ihlalli geçişte 15 gün içinde ödeme yapanlara ceza uygulanmıyor. 15 ile 45. günler arasında ödeme yapılırsa bir kat ceza alınıyor. 46. günden sonra ise tebligat gönderiliyor. Tebligata rağmen ödeme yapılmazsa süreç avukatla takibe ve 4 kat cezaya kadar uzanabiliyor. Bakan Uraloğlu, vatandaşların avukata ve 4 kat cezaya gitmeden çözüm bulunması için otoyol işletmecileriyle 18 Kasım'da toplantı yapılacağını açıkladı. İşte HGS ihlalli geçiş cezası, ödeme süreleri ve 4 kat ceza sürecine ilişkin tüm detaylar.

HGS 4 KAT CEZA OLAYI NEDİR?

HGS 4 kat ceza, ihlalli geçiş ücretinin süresi içinde ödenmemesi halinde gündeme gelen cezai süreci kapsıyor. Ödeme yapılmadığında süreç, avukatla takip aşamasına kadar ilerleyebiliyor ve geçiş ücretinin dört katına varan cezalar söz konusu olabiliyor. Bakan Uraloğlu, bu sürecin iyileştirilmesi için işletmecilerle masaya oturulacağını duyurdu.

HGS İHLALLİ GEÇİŞ CEZASI NASIL UYGULANIYOR?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre ihlalli geçişlerde şu süreç işliyor:

İlk 15 gün: Ödeme yapılırsa ceza uygulanmıyor.

15 ile 45. günler arası: Ödeme bir kat cezayla yapılabiliyor.

46. günden sonra: Özellikle Kamu Özel İşbirliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün süre tanıyan tebligat gönderiliyor.

Tebligata rağmen ödeme yapılmazsa: Süreç avukatla takibe kadar gidiyor.

15 GÜN İÇİNDE ÖDEYENE CEZA YOK

Uraloğlu, ihlalli geçiş durumunda 15 gün içinde vatandaşlara sisteme kayıtlı telefon numaraları üzerinden SMS ile bildirim yapıldığını hatırlattı. Bakan, HGS hesabında yetersiz bakiye olsa ya da araç hiç HGS abonesi olmasa bile vatandaşın 15 gün içinde hesap açıp ödeme yapması halinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Uraloğlu, "Vatandaş geçti; 'sen geçemezsin' demiyoruz. 15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar, öderse yine hiçbir problem yok" dedi.

HGS İHLAL BİLDİRİMİ NASIL YAPILIYOR?

HGS ihlallerine ilişkin bildirimler, sisteme kayıtlı telefon numaralarına SMS ile ve e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bakan Uraloğlu, araç sahiplerinin cep telefonu numaralarını güncel tutmasının önemine dikkat çekti. Uraloğlu, numaraların özellikle e-Devlet üzerinden güncellenmesini tavsiye ederek bu sayede vatandaşlara ulaşmanın çok daha kolay olacağını söyledi.

HGS GEÇİŞLERİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Uraloğlu, otoyol geçişlerinde iki farklı tespit yöntemi kullanıldığını açıkladı. Bunlardan biri HGS etiketi, diğeri ise plaka üzerinden yapılıyor. HGS etiketi bulunmayan araçların geçişleri de plaka üzerinden tespit edilebiliyor. Eskimiş etiketler ya da kirlenmiş veya deforme olmuş plakalarda yaşanan zorluklarda ise yapay zeka destekli algılama sistemiyle plaka tahmini yapılıyor.

HATALI CEZA GELİRSE NE YAPILMALI?

Bakan Uraloğlu, plaka tespitinde bir yanılgı olması ve bunun bildirilmesi halinde geriye dönük yapılan tüm işlemlerin iptal edildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca belirtilen süreç dışında bir uygulamayla karşılaşan vatandaşlar için tüm iletişim kanallarının açık olduğunu vurguladı.

İŞLETMECİLER HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM

Uraloğlu, tüm bildirim aşamaları yerine getirilmeden vatandaşa avukatla gidilmesi gibi durumların birebir takip edildiğini belirtti. Bu tür durumlarda ilgili işletmeciye idari yaptırım uygulandığını ifade etti.

HGS GEÇİŞ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Uraloğlu, geçmişte herhangi bir plakanın HGS geçişlerinin sorgulanabildiğini hatırlattı. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararıyla bu sorgulama artık yalnızca araç sahibinin kendisi tarafından yapılabiliyor.

İŞLETMECİLERLE TOPLANTI YAPILACAK

Bakan Uraloğlu, mevcut uygulamanın iyileştirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne talimat verdiğini ve otoyol işletmecileriyle 18 Kasım'da toplantı yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Biz işletmecileri yarın tekrar topluyoruz. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.