Hearts Benfica maçı hangi kanalda, Hearts Benfica nereden CANLI izlenir?

Hearts Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak ve karşılaşma nereden CANLI izlenebilecek? Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Hearts Benfica karşılaşmasını ekran başından takip etmek isteyenler yayın detaylarını araştırıyor.

HEARTS-BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hearts ile Benfica karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. İskoçya'daki Tynecastle Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri yer alıyor.

HEARTS-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hearts-Benfica karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında oynanacak Hearts-Benfica maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı Türkiye'deki televizyon kanallarından canlı izlemek mümkün olmayacak.

BENFİCA TUR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI

İki takım arasında oynanan ilk mücadelede Benfica sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Portekiz temsilcisi, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada bu farklı üstünlüğünü koruyarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Hearts ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle Benfica karşısında mücadele edecek. İlk maçta alınan beş farklı mağlubiyet nedeniyle İskoç temsilcisinin tur atlama ihtimali oldukça zorlu görünürken, ev sahibi ekip sahadan farklı bir sonuçla ayrılarak futbolseverlerine sürpriz yaşatmak istiyor.

Hearts-Benfica mücadelesinde gözler özellikle Benfica'nın farklı galibiyetin ardından nasıl bir oyun ortaya koyacağına çevrilecek. Hearts ise sahasında taraftar desteğini arkasına alarak tur için son şansını değerlendirmeye çalışacak.