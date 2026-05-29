Hazine filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hazine filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hazine filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hazine konusu, özeti ve Hazine oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hazine filminin detayları…

HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Hazine” filmi, Anadolu’nun küçük bir kasabasında geçen kara komedi ve macera türünde bir hikâyeyi konu alıyor. Filmde, Ankara’da devlet memuru olarak yaşayan Mesut, annesinin ölümü üzerine doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Ancak planladığı kısa ziyaret, kardeşi Musa ile birlikte kendisini bir anda define arayışının ortasında bulmasıyla tamamen değişir. Olaylar giderek absürt ve kaotik bir hal alırken, Mesut’un kasabadaki geçmişi ve aile ilişkileri de gün yüzüne çıkar.

HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin güçlü kadrosunda Türk sinemasının tanınmış isimleri yer alıyor. Başlıca oyuncular:

• Çağlar Çorumlu (Mesut)

• Boran Kuzum (Musa)

• Aslıhan Gürbüz

• Şükran Ovalı

• Serkan Keskin

• Hasibe Eren

• Gürhan Altundaşar

• Defne Yalnız

• Rahmi Dilligil

Oyuncu kadrosu, kara komedi tonunu destekleyen güçlü performanslarıyla öne çıkıyor.

HAZİNE FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?

Film, klasik bir “define macerası” beklentisini ters köşe yapan bir anlatımla ilerliyor. Mesut’un kasabaya dönüşüyle başlayan süreç, aile içi çatışmalar ve define arayışının kontrolden çıkmasıyla büyür.

Finalde ise hikâye, büyük bir hazine kazancından çok insan ilişkileri, aile bağları ve kişisel yüzleşmeler üzerinden kapanır. Film, net bir “kazanan” yerine karakterlerin içsel değişimlerine odaklanan kara komedi bir finalle sona erer. (Spoiler içermemesi için detaylar genelleştirilmiştir.)

HAZİNE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2021 yılında çekildi ve 2022 yılında vizyona girdi.

HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Hazine” filminin çekimleri ağırlıklı olarak Nevşehir ve çevresinde gerçekleştirildi. Bölgenin doğal yapısı, peri bacaları ve tarihi dokusu filme atmosferik bir katkı sağladı.

Osman DEMİR
