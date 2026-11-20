Hazine filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne ve Hazine filmi hangi köyde çekildi soruları, filmi izleyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Canbert Yerguz'un üstlendiği, BKM yapımı Hazine, 2021 yılında Kapadokya bölgesinde, Nevşehir ve çevresinde çekildi. Filmin bazı sahneleri, yeraltı şehriyle ünlü Kaymaklı'da çekildi. Komedi ve macera türündeki film, 4 Kasım 2022'de vizyona girdi. Senaryosunu Canbert Yerguz ile Burak Yerlikaya'nın birlikte kaleme aldığı yapımın oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum ve Aslıhan Gürbüz'ün yanı sıra Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi isimler yer alıyor. İşte Hazine filmine dair merak edilen tüm detaylar.

HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hazine filminin çekimleri, Kapadokya bölgesinde yer alan Nevşehir ve çevresinde gerçekleştirildi. Filmin bazı sahneleri, Nevşehir'in yeraltı şehriyle tanınan Kaymaklı beldesinde çekildi. Bölgenin peribacaları, tarihi dokusu ve yeraltı yapıları, filmin define avı temalı hikâyesine doğal bir dekor oluşturdu.

HAZİNE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hazine filminin çekimleri 2021 yılında yapıldı. Çekimleri tamamlanan film, 4 Kasım 2022'de sinemalarda vizyona girdi.

HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Hazine filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Çağlar Çorumlu: Mesut

Boran Kuzum: Musa

Aslıhan Gürbüz: Niğde

Şükran Ovalı: Zehra

Hasibe Eren: Nurdan

Serkan Keskin: Salih

Gürhan Altundaşar: Polis İbo

Mert Denizmen: Gani

Bülent Çolak: İlyas

Yaşar Karakulak: Saffet

Rahmi Dilligil: Komiser

Efe Yeşilay: Cenaze işleri görevlisi

Defne Yalnız: Anne

Göktuğ Yıldırım: Gürdal

HAZİNE FİLMİ KONUSU NE?

Hazine, devlet memuru Mesut'un annesinin cenazesi için yıllar sonra memleketine dönmesiyle başlıyor. Cenazenin ardından hızla şehre dönmeyi planlayan Mesut, beklediğinden çok daha uzun süre kasabada kalmak zorunda kalıyor. Küçük kardeşi Musa'nın peşine düştüğü define avı, Mesut'u da hiç hesapta olmayan bir maceranın içine çekiyor. Kardeşlerin hazine arayışı, birbirinden komik olaylara ve beklenmedik gelişmelere sahne oluyor.

HAZİNE FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Hazine filminin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin senaryosunu ise Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya birlikte yazdı. Film, BKM yapımı olarak seyirciyle buluştu.

HAZİNE FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Hazine filmi, abonelik sistemiyle Turkcell TV+ platformunda yer alıyor. Film ayrıca Apple TV üzerinden kiralanarak ya da satın alınarak izlenebiliyor.