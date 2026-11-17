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Haysiyet dizisini canlı ve yasal olarak izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kanalın resmi platformlarını tercih edebilir. Birbirine zıt iki ailenin çatışması ile Mehmet ve Simay’ın imkânsız aşkını konu alan Haysiyet’in bölümleri ve videoları Kanal D’nin resmi internet sitesinde de yer alıyor.

YENİ DİZİ HAYSİYET KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Onur, aile, aşk ve hayata tutunma mücadelesini merkezine alan dizide, birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışması işleniyor. Bu büyük çatışmanın ortasında ise tüm engellere rağmen filizlenen imkânsız bir aşk hikâyesi izleyiciye aktarılıyor.

Haysiyet dizisinde aileler arasındaki güç mücadelesi, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve aşkın sınavları ön plana çıkıyor. Dizinin hikâyesinde karakterlerin yaşadığı zorlu süreçler, aile bağları ve hayata tutunma çabaları üzerinden dramatik bir anlatım kuruluyor.

HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk ve Burak Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz ve Nizam Namidar bulunuyor.

Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de yer alıyor. Deneyimli isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren yapım, karakterleri arasındaki ilişkilerle dikkat çekiyor.

HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Haysiyet dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinde İstanbul’un farklı semtleri ve çeşitli mekanları kullanılırken, özellikle Balat öne çıkıyor. Tarihi dokusu ve kendine özgü sokaklarıyla Balat, dizinin atmosferine de önemli bir katkı sağlıyor.

HAYSİYET DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Haysiyet dizisini izlemek isteyen izleyiciler, dizinin yayınlandığı Kanal D ekranlarını takip edebilir. Dizinin bölümleri yayın sonrasında Kanal D’nin resmi dijital platformları üzerinden de izlenebilir. Haysiyet dizisini canlı izlemek isteyenler ise yayın saatinde Kanal D ekranlarından takip edebilir.

Haysiyet dizisinin kaçırılan bölümlerini izlemek isteyen izleyiciler de Kanal D’nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından bölüm ve video içeriklerine ulaşabilir. Böylece dizinin bölümleri yasal ve resmi platformlar üzerinden takip edilebilir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Tufan yüzleşiyor! Tufan, Yıldız ile konuşmak, ondan bir şans bekliyor fakat Yıldız içindekileri sert bir şekilde döküyor!

Sadık'ın evlatlarına nasihatını karşılıksız bırakmayan çocukları her daim babasının yanında olduklarını, gerçek zenginliğin aile olduğunu bir kere daha gösterdiler.

Sadık, Tufan'a karşı Yıldız'ı kanatları altına alırken Yıldız çoktan kararını vermiştir.

Mehmet, ailesine sürpriz yapıp Sadık Karlıova Taşımacılık için dükkan tutar. Fakat bu dükkan ailesini duygulandırsa da Simay için büyük bir hayal kırıklığı olur. O kocasıyla birlikte bir ev düşlerken Mehmet'in önceliği yine Karlıovalardır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan’ın Gülsüm’le yaşadığı yasak ilişki ve Gülsüm’ün hamileliği, Yıldız’ı büyük bir yıkıma sürükler. Tufan ise yaptığı hatanın bedelini en acı şekilde öder. Mehmet ve Simay’ın aşkı da yeni sınavlardan geçer. Mehmet’in ailesini korumak uğruna girdiği borç, aralarındaki güveni sarsarken Simay, kendisinden saklanan gerçeklerin peşine düşer. Ender’in Simay’a duyduğu ilginin yeniden ortaya çıkması da çiftin huzurunu tehdit eder. Cengiz’in Sema üzerindeki baskısı artarken Karlıovalar, Sema ve Fulya’yı korumak için harekete geçer. Aile yeniden kenetlenir ancak Cengiz’in tehditleri tehlikenin sürdüğünü gösterir. Üst üste gelen felaketler ve büyüyen maddi sıkıntılar Sadık’ı yıllardır kurduğu en büyük hayalinden vazgeçme noktasına getirir. Peki Sadık’ın vereceği karar, Karlıova ailesini bu çıkmazdan kurtarabilecek mi, yoksa hepsini geri dönüşü olmayan bir yola mı sürükleyecektir?