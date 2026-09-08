Haysiyet oyuncuları ve karakterleri kimler? sorusunun yanıtı, diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan Haysiyet dizisinde rol alan isimler merak konusu oldu. Peki, Haysiyet dizisinin oyuncuları kimler, hangi karakterleri canlandırıyor? İşte Haysiyet oyuncu kadrosu ve karakterleri...

HAYSİYET OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Eda Teksöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Haysiyet dizisi, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım başta olmak üzere birçok başarılı isim rol alıyor. Peki, Haysiyet dizisi oyuncuları kimler ve hangi karakterlere hayat veriyor?

Haysiyet’in oyuncu kadrosunda ayrıca Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de bulunuyor. İşte Haysiyet dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri...

DOĞUKAN GÜNGÖR – MEHMET KARLIOVA

Doğukan Güngör, dizide Karlıova ailesinin en küçük çocuğu Mehmet Karlıova karakterini canlandırıyor. Cesur, çalışkan ve vicdanlı yapısıyla öne çıkan Mehmet, ailesine bağlı olmasına rağmen kendi doğrularından vazgeçmeyen bir karakter olarak dikkat çekiyor. Mehmet’in en büyük sınavı ise aşkı, ailesi ve haysiyeti arasında yapacağı seçimlerle şekillenecek.

KEREM ALIŞIK – SADIK KARLIOVA

Kerem Alışık’ın hayat verdiği Sadık Karlıova, Karlıova ailesinin babası ve ailenin temel direği konumunda. Ömrünü ailesini ayakta tutmaya adayan Sadık, onurundan taviz vermeyen güçlü bir baba olarak öne çıkıyor. Ailesi söz konusu olduğunda herkes için önemli bir dayanak olan Sadık, aynı zamanda aşılması zor bir duvar niteliğinde.

REHA ÖZCAN – HALUK TARMAN

Reha Özcan, dizide Simay’ın babası Haluk Tarman karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü bir hukuk profesörü olan Haluk, hayatını kontrol altında tutmaya alışmış, disiplinli ve güçlü bir adamdır. Başarı, düzen ve itibar onun için büyük önem taşırken, itibarını koruma çabası onu sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.