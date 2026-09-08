Haysiyet oyuncuları ve karakterleri kimler?
Haysiyet oyuncuları ve karakterleri kimler? sorusu, yapımın izleyiciyle buluşmasının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı ve oyuncuların hangi karakterlere hayat verdiği araştırılıyor. Haysiyet dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberimizde...
Haysiyet oyuncuları ve karakterleri kimler? sorusunun yanıtı, diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan Haysiyet dizisinde rol alan isimler merak konusu oldu. Peki, Haysiyet dizisinin oyuncuları kimler, hangi karakterleri canlandırıyor? İşte Haysiyet oyuncu kadrosu ve karakterleri...
HAYSİYET OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Eda Teksöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Haysiyet dizisi, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım başta olmak üzere birçok başarılı isim rol alıyor. Peki, Haysiyet dizisi oyuncuları kimler ve hangi karakterlere hayat veriyor?
Haysiyet’in oyuncu kadrosunda ayrıca Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de bulunuyor. İşte Haysiyet dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri...
DOĞUKAN GÜNGÖR – MEHMET KARLIOVA
Doğukan Güngör, dizide Karlıova ailesinin en küçük çocuğu Mehmet Karlıova karakterini canlandırıyor. Cesur, çalışkan ve vicdanlı yapısıyla öne çıkan Mehmet, ailesine bağlı olmasına rağmen kendi doğrularından vazgeçmeyen bir karakter olarak dikkat çekiyor. Mehmet’in en büyük sınavı ise aşkı, ailesi ve haysiyeti arasında yapacağı seçimlerle şekillenecek.
KEREM ALIŞIK – SADIK KARLIOVA
Kerem Alışık’ın hayat verdiği Sadık Karlıova, Karlıova ailesinin babası ve ailenin temel direği konumunda. Ömrünü ailesini ayakta tutmaya adayan Sadık, onurundan taviz vermeyen güçlü bir baba olarak öne çıkıyor. Ailesi söz konusu olduğunda herkes için önemli bir dayanak olan Sadık, aynı zamanda aşılması zor bir duvar niteliğinde.
REHA ÖZCAN – HALUK TARMAN
Reha Özcan, dizide Simay’ın babası Haluk Tarman karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü bir hukuk profesörü olan Haluk, hayatını kontrol altında tutmaya alışmış, disiplinli ve güçlü bir adamdır. Başarı, düzen ve itibar onun için büyük önem taşırken, itibarını koruma çabası onu sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.
MERİH ÖZTÜRK – SİMAY TARMAN
Simay Tarman karakterine Merih Öztürk hayat veriyor. Zeki, sağduyulu ve özgürlüğüne düşkün bir genç kadın olan Simay, statü ve gösterişten çok samimiyet ve gerçeğe önem veriyor. Güçlü adalet duygusuyla dikkat çeken Simay, kendi hayatının kontrolünü eline almaya çalışırken büyük bir değişimin içerisine sürükleniyor.
BURAK ÇELİK – TARIK TARMAN
Burak Çelik’in canlandırdığı Tarık Tarman, Simay’ın ağabeyidir. Eğitimli ve gururlu bir adam olan Tarık, dışarıdan özgüvenli görünmesine rağmen babasının gölgesinde büyümenin etkilerini taşıyor. Güce yakın olmasına rağmen kendi gücünü tam anlamıyla keşfedemeyen Tarık, aldığı kararlar ve yaşadığı iç çatışmalarla hikâyede önemli bir yere sahip.
GÖKBERK YILDIRIM – TUFAN KARLIOVA
Tufan Karlıova karakterini Gökberk Yıldırım canlandırıyor. Karlıova ailesinin en büyük oğlu olan Tufan, çalışkan, güçlü ve öfkeli yapısıyla öne çıkıyor. Yıllardır taşıdığı sorumlulukların karşılığını alamadığını düşünen Tufan, içinde biriktirdiği kırgınlıkları çoğu zaman öfkesiyle dışa vuruyor.
HAYSİYET DİZİSİNİN DİĞER OYUNCULARI
Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Doğukan Güngör, Kerem Alışık, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım’ın yanı sıra Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de yer alıyor.
Dizide farklı karakterlere hayat veren oyuncular, aile bağları, aşk, güç, adalet ve haysiyet kavramları etrafında şekillenen hikâyeye katkı sağlıyor. Haysiyet’in karakterleri arasındaki ilişkiler ilerleyen bölümlerde yaşanacak gelişmelerle birlikte daha da önem kazanacak.