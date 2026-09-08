Haysiyet nerede çekiliyor, Haysiyet dizisi setleri nerede?

Haysiyet dizisinin çekim yerleri ve setlerinin nerede olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Mahalle atmosferi ve Yeşilçam ruhuyla dikkat çeken yapımın çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta gerçekleştiriliyor. Peki, Haysiyet nerede çekiliyor, Haysiyet setleri nerede? İşte merak edilen çekim yerleri...

HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Haysiyet dizisi, aynı şehirde yaşayan ancak hayatları ve sahip oldukları imkanlar bakımından birbirlerinden tamamen farklı iki ailenin kesişen hikâyesini konu alıyor. Bir tarafta geçimini nakliyecilik yaparak sağlayan Karlıova ailesi, diğer tarafta zenginliği ve gücüyle öne çıkan Tarman ailesi bulunuyor. İki ailenin çocukları Mehmet ve Simay’ın yollarının kesişmesiyle birlikte dengeler değişiyor.

Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet ile Tarman ailesinin kızı Simay arasında başlayan aşk, iki aile arasındaki farklılıkları da gün yüzüne çıkarıyor. Birbirlerinin hangi ailelere mensup olduğunu bilmeden tanışan gençler, kısa sürede kendilerini büyük bir aşkın içerisinde buluyor. Ancak bu aşk; gurur, sınıf farkı, aile baskısı ve geçmişten gelen hesaplaşmalar nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor.

Mehmet ve Simay’ın ilişkisi ilerledikçe yalnızca kendi hayatları değil, ailelerinin geleceği de değişmeye başlıyor. Dizi, genç çiftin kendileri için çizilen hayata boyun eğip eğmeyeceğini ve tüm engellere rağmen aşklarının arkasında durup duramayacağını izleyiciye aktarıyor.

HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Haysiyet dizisinin çekim yeri de yapımın yayınlanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında bulunuyor. Dizinin samimi mahalle atmosferini yansıtan sahneleri, İstanbul’un tarihi dokusuyla dikkat çeken Balat semtinde çekiliyor.

Tarihi yapıları, renkli sokakları ve nostaljik atmosferiyle öne çıkan Balat, dizinin hikâyesine de farklı bir hava katıyor. Haysiyet’te kullanılan mekanlar ve sokaklar, özellikle Karlıova ailesinin günlük yaşamının anlatıldığı sahnelerde mahalle kültürünü ön plana çıkarıyor.

HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haysiyet dizisi, deneyimli oyuncular ile genç yetenekleri bir araya getiren geniş bir kadroya sahip. Dizinin başrollerinde Kerem Alışık, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk bulunurken, kadroda Reha Özcan, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor.

Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

• Kerem Alışık

• Doğukan Güngör – Mehmet Karlıova

• Merih Öztürk – Simay Tarman

• Reha Özcan – Haluk Tarman

• Burak Çelik – Tarık Tarman

• Gökberk Yıldırım – Tufan Karlıova

• Orkuncan İzan

• Asır Gündoğdu

• Aybüke Yılmaz

• Elifcan Ongurlar

• Berfin Kıymaz

• Nizam Namidar

• Gülçin Hatıhan

• Ayça Varlıer

• Ceren Kesim

• Ecem Koca

• Doruk Miraç Günaydın

• Hilal Kuvvet

• Nergis Öztürk

HAYSİYET DİZİSİNDE MEHMET VE SİMAY'IN AŞKI

Haysiyet’in merkezinde Mehmet ve Simay’ın aşk hikâyesi yer alıyor. Doğukan Güngör’ün canlandırdığı Mehmet, Karlıova ailesinin en küçük oğlu olarak ailesine bağlı, çalışkan ve vicdanlı bir gençtir. Merih Öztürk’ün hayat verdiği Simay ise zengin ve güçlü Tarman ailesinin kızı olmasına rağmen kendi hayatıyla ilgili kararları kendisi vermek isteyen özgür ruhlu bir genç kadındır.

İki farklı dünyadan gelen Mehmet ve Simay’ın birbirlerine aşık olması, aileler arasındaki dengeleri altüst ediyor. Gençlerin ilişkisi ilerledikçe geçmişte yaşanan olaylar ve ailelerin birbirleriyle olan hesaplaşmaları da ortaya çıkıyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN MÜZİKLERİ VE ATMOSFERİ

Haysiyet, hikâyesinin yanı sıra atmosferi ve müzikleriyle de dikkat çekiyor. Dizinin müziklerinde Kıraç’ın imzası bulunurken, yapımın sahnelerinde Yeşilçam sinemasını hatırlatan nostaljik bir anlatım öne çıkıyor.

İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ın sokaklarıyla bütünleşen bu atmosfer, dizinin aile, aşk, gurur ve haysiyet temalarını daha güçlü şekilde yansıtmasına katkı sağlıyor. Yapım, iki farklı ailenin hayatını ve bu ailelerin arasında kalan gençlerin mücadelesini merkezine alıyor.