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ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin 16 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedenine ilişkin otopsi süreci tamamlandı. Heroes ve Nashville gibi dünyaca ünlü yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncunun ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi tarafından yapıldı. Peki, Hayden Panettiere neden öldü? Hayden Panettiere kimdir? Detaylar...

HAYDEN PANETTIERE NEDEN ÖLDÜ?

Hayden Panettiere, 16 Ağustos 2026'da ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Greenville bölgesinde bulunan evinde yaşamını yitirdi. 37. yaş gününe yalnızca beş gün kala hayatını kaybeden oyuncunun ölümünün ardından başlatılan otopsi ve inceleme süreci tamamlandı.

Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Panettiere'nin ölüm nedeninin birden fazla ilacın toksik etkileri olduğu belirtildi. Otopsi sonucunda ölümle bağlantılı olabilecek herhangi bir travma bulgusuna rastlanmadığı açıklandı. Yetkililer, ölüm şeklini ise kaza olarak belirledi.

Oyuncunun ölümünün ardından ilk incelemelerde aşırı doz ihtimali üzerinde durulmuştu. Tamamlanan otopsi ve toksikoloji incelemesiyle birlikte ölüm nedenine ilişkin resmi değerlendirme netlik kazandı. Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi, ölümün birden fazla maddenin toksik etkileri sonucunda gerçekleştiğini ve ölüm şeklinin kaza olduğunu duyurdu.

HAYDEN PANETTIERE KİMDİR?

Hayden Panettiere, çocuk yaşta oyunculuk kariyerine başlayan ABD'li oyuncudur. Kariyerinin ilk dönemlerinde farklı yapımlarda rol alan Panettiere, daha sonra televizyon dünyasında geniş kitleler tarafından tanınan isimlerden biri oldu.

Oyuncunun kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında Heroes ve Nashville yer aldı. Heroes dizisinde canlandırdığı Claire Bennet karakteriyle dünya çapında tanınan Panettiere, Nashville dizisindeki Juliette Barnes rolüyle de dikkat çekti. Bu performansıyla iki kez Altın Küre adaylığı elde etti.

Panettiere'nin sinema kariyerinde de önemli yapımlar bulunuyordu. Oyuncu, 2000 yılında Denzel Washington ile birlikte rol aldığı Remember the Titans filmiyle ve Pixar yapımı A Bug's Life animasyonundaki seslendirmesiyle tanındı.

Kariyeri boyunca Scream 4 ve Scream 6 gibi yapımlarda da rol alan Panettiere, özellikle televizyon dizilerindeki performanslarıyla uluslararası ölçekte bilinen oyuncular arasında yer aldı. Television Academy de oyuncuyu Heroes ve Nashville dizilerindeki rolleriyle tanımlıyor.

Hayden Panettiere'nin özel hayatında ise Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile yaşadığı birliktelik öne çıktı. Eski nişanlısı Klitschko ile olan birlikteliğinden 11 yaşında bir kızı bulunuyordu.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdüren Panettiere, 16 Ağustos'ta 36 yaşında hayatını kaybetti. Resmi otopsi sonucuna göre ölüm şekli kaza olarak belirlendi.