Mustafa Yazıcı, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu. İş insanı olan Mustafa Yazıcı'nın Adil Varlık Yönetim'in sahibi olduğu ve şirketin yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüttüğü belirtiliyor. Fon soruşturması kapsamında Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Mustafa Yazıcı hakkında ise daha önce soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. İşte Mustafa Yazıcı'nın hayatı, şirketleri ve fon soruşturmasındaki son durumla ilgili tüm detaylar.

HAYATİ YAZICI'NIN OĞLU KİM?

Hayati Yazıcı'nın oğlu, iş insanı Mustafa Yazıcı. Mustafa Yazıcı, son dönemde fon soruşturması kapsamında adı geçen şirketlerle birlikte gündeme geliyor.

MUSTAFA YAZICI KİMDİR?

Mustafa Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın oğlu. Finans sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Yazıcı'nın Adil Varlık Yönetim'in sahibi olduğu ve şirketin yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı belirtiliyor. Mustafa Yazıcı'nın doğum tarihi ve eğitim hayatına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MUSTAFA YAZICI NE İŞ YAPIYOR?

Mustafa Yazıcı, finans ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren bir iş insanı. Adı, Adil Varlık Yönetim ve bağlı şirketlerle birlikte anılıyor.

MUSTAFA YAZICI'NIN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI MI?

Fon soruşturması kapsamında Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin yönetim yetkileri ve hisseleri, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133/1. maddesi uyarınca TMSF'ye devredildi. Başsavcılık açıklamasında şirketlerin suç işlemek amacıyla kullanıldığına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

FON SORUŞTURMASINDA İDDİALAR NELER?

Başsavcılığın iddialarına göre gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi ve menkul kıymet ihraçlarından elde edilen paralar Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldı. Bankanın bu kaynakları manipülasyon iddialarına konu olan fonlara yatırarak yüksek kar elde ettiği, ardından fonları grup şirketlerine kredi olarak kullandırdığı öne sürüldü. Elde edilen gelirlerin şirketler arası transferler, fon ve borçlanma işlemleriyle aklandığı iddia edildi. Söz konusu iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

MUSTAFA YAZICI'YA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Fon soruşturmasının ilk aşamalarında emniyette ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mustafa Yazıcı ve Ali Emre Ballı'nın varlıkları üzerinde 30 Eylül'de uygulanan tedbirler ise aynı akşam kaldırılmıştı. Mustafa Yazıcı hakkında herhangi bir tutuklama kararı bulunmuyor.

HAYATİ YAZICI KİMDİR?

Hayati Yazıcı, 2011-2014 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. Yazıcı, halen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak görevini sürdürüyor.