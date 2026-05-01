Hatayspor Vanspor maçı hangi kanalda, Hatayspor Vanspor nereden maçı CANLI izlenir?

Hatay spor ve Van spor'un tur mücadelesi vereceği eşleşme öncesinde spor dünyasında gözler yayıncı kuruluş programına çevrildi. Arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanan "Hatayspor Vanspor FK maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz mi?" başlıkları, maçı kaçırmak istemeyen binlerce taraftarın gündeminde yer alıyor. 2026 yılı kupa takviminde yer alan bu önemli müsabakanın muhtemel 11'leri, sakatlık raporları ve karşılaşmayı kesintisiz izleyebileceğiniz tüm resmi platformları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Hatayspor - Vanspor karşılaşması için futbolseverler ekran başına kilitlendi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi ve play-off hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip olan bu randevu öncesi maçın saati ve yayın bilgileri netleşti. İşte "Hatayspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının tüm detayları:

Trendyol 1. Lig fikstüründe yer alan Hatayspor - Vanspor müsabakası, 01 Mayıs 2026 Cuma günü (Bugün) oynanacak. Hakemin düdüğüyle başlayacak olan bu kritik mücadelenin başlama saati ise 14:30 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hatay ile Van temsilcilerini karşı karşıya getiren bu zorlu randevu, dijital platformlar üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma canlı olarak tabii Spor 6 ve beIN Sports beIN Connect kanallarından takip edilebilecek. Maçı kesintisiz izlemek isteyen taraftarların bu platformlara üyelikleri bulunması gerekiyor.

TABİİ SPOR 6 VE BEIN CONNECT İZLEME BİLGİLERİ

Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar için erişim kanalları şu şekildedir:

• tabii Spor 6: TRT’nin dijital platformu üzerinden internet aracılığıyla izlenebilir.

• beIN Connect: Digiturk üyelerinin internet üzerinden erişebileceği platform üzerinden yayınlanacak.

• Her iki platform da internet üzerinden şifreli ve üyelik dahilinde hizmet vermektedir.

DEV MÜCADELE YENİ HATAY STADYUMU’NDA

Ev sahibi Hatayspor'un galibiyet arayacağı bu önemli maç, Hatay şehrinin modern spor tesisi olan Yeni Hatay Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Taraftar desteğini arkasına alarak avantaj sağlamak isteyen Hatayspor, Vanspor engelini kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Ligin kaderini etkileyecek olan bu karşılaşma öncesi her iki takımda da hazırlıklar tamamlandı. Saat 14:30’da başlayacak olan maçta, takımların sahaya süreceği kadrolar ve maç içindeki taktiksel hamleler 1. Lig’deki puan tablosunu doğrudan şekillendirecek. Hatayspor - Vanspor eşleşmesinden çıkacak sonuç, her iki camia için de büyük önem taşıyor.