Hatay okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Hatay'da 4 Mart Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Hatay okullar tatil mi?", " Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU

HATAY – Doğu Anadolu'daki kar yağışlı havanın aksine Hatay, 4 Mart Çarşamba gününü güneşli ve açık bir gökyüzüyle karşılıyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 16°C, en düşük sıcaklığının ise 4°C olması bekleniyor. Nem oranının %55 seviyelerinde seyredeceği Hatay'da, rüzgar kuzeybatıdan saatte 17 mph hızla oldukça sert esecek. Gün boyu güneşli bir havanın hakim olacağı kentte gece saatlerinde de gökyüzü tamamen açık kalacak.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.