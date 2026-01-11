Hatay okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Hatay'da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Hatay okullar tatil mi?", " Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMUHatay Hava Durumu Raporu: Akdeniz'de Fırtına ve Şiddetli Yağış Uyarısı

Akdeniz'in güneydoğu ucunda yer alan Hatay'da, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında oldukça hareketli ve sert bir hava durumu tablosu bekleniyor. İç kesimlerde dondurucu soğuklar hakimken, Hatay genelinde şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. 12 Ocak Pazartesi günü, şehir genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın 11 derece, gece ise 6 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Yüzde 95 seviyelerine ulaşacak olan nem oranı, yağışların yer yer şiddetli metrekareye yüksek miktarda düşmesine neden olabilir.

13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba günlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor. Güneybatıdan esecek olan kuvvetli rüzgarın saatte 30-40 kilometre hıza ulaşabileceği, deniz ulaşımında ve sahil şeridinde aksamalara yol açabileceği bildirilmektedir. Şehir merkezinde sağanak yağışlar devam ederken, Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde yağışın yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Bu durum, yayla yollarında ve geçitlerde buzlanma riskini beraberinde getirecektir. Hatay'ın geçmiş meteorolojik kayıtlarında Ocak ayında eksi değerler görülmüş olsa da, bu hafta sıcaklıkların kıyı kesimlerde sıfırın altına düşmesi beklenmemektedir.

15 ve 16 Ocak tarihlerinde yağışların etkisini sürdüreceği, ancak rüzgarın biraz daha sakinleşeceği öngörülüyor. Toprak suya doygun hale geldiği için özellikle alçak kesimlerde su baskını ve sel riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Çiftçilerin, özellikle seracılıkla uğraşanların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın seralara zarar vermemesi için gerekli yapısal önlemleri alması önerilmektedir. Hafta boyunca kapalı ve yağışlı bir havanın hakim olacağı Hatay'da, vatandaşların dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler tercih etmeleri ve araç sürerken kayganlaşan zeminlere karşı takip mesafelerini korumaları büyük önem arz etmektedir.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.