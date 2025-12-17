Hatay'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından, bölgede yaşayan vatandaşlar ve özellikle veliler tarafından en çok merak edilen konuların başında " Hatay'da bugün okullar tatil mi?" sorusu yer alıyor. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 17 Aralık deprem sonrası Hatay'da okullar tatil mi? Detaylar...

HATAY'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay genelinde okulların tatil edildiğine dair valilik, kaymakamlık veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor. Bu nedenle, şu aşamada okulların tatil olduğu yönünde kesin bir bilgi paylaşmak mümkün değil.

17 ARALIK DEPREM SONRASI HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

17 Aralık tarihinde Hatay'da meydana gelen deprem sonrası Hatay'da okullar tatil mi? sorusu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, depremin merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olarak açıklandı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre:

Depremin büyüklüğü 4.0

Depremin derinliği 7,41 kilometre

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi

Buna karşın, depremin ardından eğitime ara verildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı.

HATAY DEPREM SON DAKİKA

Hatay deprem son dakika gelişmeleri, hem yerel hem de ulusal kaynaklar tarafından anlık olarak izleniyor. AFAD verilerine göre kaydedilen 4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar:

Can kaybı ya da yaralanmaya dair resmî bir açıklama yapılmadı

Ciddi bir yıkım bilgisi paylaşılmadı

Sahada tarama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi

Yetkililer, özellikle artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Afet sonrası süreçte eğitim kurumlarıyla ilgili kararlar da önce güvenlik değerlendirmeleri, ardından resmî açıklamalar doğrultusunda netleşiyor.