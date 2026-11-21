Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu'nun süresi 158 dakika, yani 2 saat 38 dakika. Bu süreyi Mars Sinema'nın duyurusu ve film veri tabanı iSFDm veriyor. Film 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyona girdi. Francis Lawrence'ın yönettiği yapım, Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlandı ve serinin en uzun filmi oldu.

HASATTA GÜNDOĞUMU NE KADAR SÜRÜYOR?

Film 2 saat 38 dakika sürüyor. Sinema sitesi World of Reel de 9 Ekim 2026'da aynı süreyi yazmış ve filmin seride en uzun yapım olduğunu belirtmişti. Biletinial'in film sayfasında ise süre 150 dakika görünüyor; seans planlarken bilette yazan süreye bakmakta fayda var. Reklam ve fragmanlarla birlikte salonda geçen süre biraz daha uzun olacak.

FİLM NE ANLATIYOR?

Hikâye, 50. Açlık Oyunları'nın, yani İkinci Çeyrek Asır Oyunları'nın kura sabahında başlıyor. Merkezde genç Haymitch Abernathy var: ilk filmlerde Katniss Everdeen'in akıl hocası olan karakter. Olaylar, Katniss'in hikâyesinden 24 yıl önce geçiyor. Bu özel oyunlarda Capitol her bölgeden iki kat fazla genç seçiyor.

KAÇ YAŞ ÜSTÜ İÇİN UYGUN?

Biletinial'de film 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olarak listeleniyor ve şiddet ile korku unsurları içerdiği belirtiliyor. ABD'de de PG-13 sınıfında.

OYUNCULARI KİMLER?

Genç Haymitch'i Joseph Zada canlandırıyor. Kadroda Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Mckenna Grace (Maysilee Donner), Ralph Fiennes (Başkan Snow), Elle Fanning (Effie Trinket), Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee), Maya Hawke (Wiress), Lili Taylor (Mags), Glenn Close ve Kieran Culkin de var. Senaryoyu Billy Ray ve Michael Lesslie yazdı.

HANGİ SALONLARDA GÖSTERİLİYOR?

Mars Sinema'nın duyurusuna göre film IMAX, 4DX, Gold Class ve ScreenX salonlarında da gösteriliyor. Seans saatleri sinema zincirlerinin ve bilet platformlarının sitelerinde yer alıyor.