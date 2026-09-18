Hasan Şaş test sonucu çıktı mı?

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Hasan Şaş test sonucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hasan Şaş'ın test sonucunun açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken, konuyla ilgili son durum ve varsa resmi açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

HASAN ŞAŞ TEST SONUCU ÇIKTI MI? SON DURUM BELLİ OLDU MU?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu bildirildi. Gelişmenin ardından Hasan Şaş'ın test sonucunun açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Hasan Şaş test sonucu henüz açıklanmadı.

HASAN ŞAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı kişiler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, kullanımını kolaylaştırma veya yer temin etme iddialarıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında eski futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

HASAN ŞAŞ TEST SONUCU AÇIKLANDI MI?

Hasan Şaş'ın gözaltına alınmasının ardından en çok merak edilen konuların başında test sonucu geliyor. Ancak şu ana kadar Hasan Şaş'ın test sonucunun açıklandığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

Soruşturma kapsamında biyolojik inceleme yapılması için de talimat verildiği belirtilirken, Hasan Şaş'ın test sonucuyla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Test sonucunun açıklanması halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi.

Operasyon kapsamında Hasan Şaş'ın yanı sıra Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmayla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

HASAN ŞAŞ KİMDİR?

Hasan Şaş, 1976 yılında Adana'da dünyaya geldi. Futbola Adana Demirspor altyapısında başlayan Şaş, kariyerinin ilerleyen döneminde Galatasaray'a transfer oldu ve uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydi.

Türkiye Milli Takımı'nda da görev yapan Hasan Şaş, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekiplerde görev yapan Şaş, bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Hasan Şaş'ın test sonucu ve soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda netlik kazanacak.