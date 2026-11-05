Hasan Piker (HasanAbi) kimdir, kaç yaşında? Hasan Piker aslen nereli, babası kim?

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Hasan Piker, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayınlar ve siyasi yorumlarıyla uluslararası alanda tanınan Türk-Amerikalı yayıncılar arasında yer alıyor. HasanAbi adıyla bilinen Piker'in ABD siyasetine ilişkin değerlendirmeleri ve dijital yayıncılık çalışmaları geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. The Young Turks bünyesinde başladığı medya kariyerini Twitch yayınlarıyla sürdüren Piker'in hayatı, eğitimi ve aile geçmişi de merak ediliyor. Peki, Hasan Piker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hasan Piker'in babası kim?

HASAN PİKER KİMDİR?

Hasan Doğan Piker, 25 Temmuz 1991 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletindeki New Brunswick kentinde dünyaya geldi. HasanAbi adıyla tanınan Piker, Türk-Amerikalı Twitch yayıncısı ve siyasi yorumcudur. Canlı yayınlarında ağırlıklı olarak ABD siyaseti, uluslararası gelişmeler ve toplumsal konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Piker, aynı zamanda video oyunları ve popüler kültür içerikleri de üretiyor.

Medya kariyerine dayısı Cenk Uygur'un kurucuları arasında yer aldığı The Young Turks (TYT) platformunda başlayan Piker, burada sunuculuk ve yapımcılık yaptı. 2016 yılında Facebook üzerinden yayımlanan siyasi analiz programı The Breakdown'ı hazırladı. Ayrıca HuffPost için köşe yazıları kaleme aldı.

Mart 2018'de Twitch'te yayın yapmaya başlayan Piker, 2020 yılında The Young Turks'ten ayrılarak çalışmalarını dijital yayıncılık üzerine yoğunlaştırdı. Günümüzde HasanAbi adıyla yaptığı canlı yayınlarda siyaset, güncel olaylar ve video oyunlarına ilişkin içerikler paylaşıyor.

HASAN PİKER KAÇ YAŞINDA?

Hasan Piker, 25 Temmuz 1991 doğumludur. 2026 itibarıyla 35 yaşındadır.

HASAN PİKER ASLEN NERELİ?

Hasan Piker, ABD'nin New Jersey eyaletindeki New Brunswick kentinde doğdu. Türk asıllı olan Piker, çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bölümünü Türkiye'de, İstanbul ve Ankara'da geçirdi. Eğitim hayatının bir bölümünü de Türkiye'de sürdüren Piker, üniversite eğitimi için ABD'ye döndü.

HASAN PİKER'İN BABASI KİM?

Hasan Piker'in babası Mehmet Behçet Piker'dir. Siyaset bilimci ve ekonomist olan Mehmet Behçet Piker, Sabancı Holding'de yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Hasan Piker'in annesi Ülker Sedef Piker ise sanat ve mimarlık tarihi alanında çalışan bir akademisyendir. Piker'in dayısı, The Young Turks platformunun kurucularından Cenk Uygur'dur.

HASAN PİKER HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Hasan Piker, üniversite eğitimine Miami Üniversitesi'nde başladı. Daha sonra Rutgers Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve 2013 yılında bu üniversiteden siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanlarında çift ana dal yaparak mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından The Young Turks bünyesinde çalışmaya başlayan Piker, reklam ve işletme departmanında görev aldı. Daha sonra sunuculuk ve yapımcılığa yönelerek siyasi içerikler hazırladı.

HASAN PİKER NEDEN TANINIYOR?

Hasan Piker, özellikle Twitch platformunda yaptığı uzun süreli canlı yayınlarla tanınıyor. Siyasi gelişmeleri yorumladığı yayınlarında güncel haberleri, ABD iç politikasını ve uluslararası meseleleri ele alıyor. Yayınlarında video oyunlarına ve farklı internet içeriklerine de yer veriyor.

2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında yaptığı yayınlar geniş izleyici kitlesine ulaşan Piker, aynı yıl ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Ilhan Omar'ın da katıldığı Among Us yayınında yer aldı.

Piker, siyasi yorumlarının yanı sıra bazı açıklamaları nedeniyle de kamuoyunda tartışmalara konu oldu. Özellikle 2019 yılında ABD dış politikası ve 11 Eylül saldırıları hakkında yaptığı açıklamalar tepki çekti; Twitch, yayıncıya bu açıklamaları nedeniyle bir haftalık yayın yasağı uyguladı.