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Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Hasan Ataman Yıldırım neden gözaltına alındı, Kaşif Kozinoğlu bağlantısı nedir?

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Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Hasan Ataman Yıldırım neden gözaltına alındı, Kaşif Kozinoğlu bağlantısı nedir?
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında, Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı olan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da yer aldı. Peki, Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Hasan Ataman Yıldırım neden gözaltına alındı, Kaşif Kozinoğlu bağlantısı nedir? Detaylar haberimizde.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında 17 Eylül 2026 tarihinde 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Hasan Ataman Yıldırım da yer aldı. Peki, Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Hasan Ataman Yıldırım neden gözaltına alındı, Kaşif Kozinoğlu bağlantısı nedir? Detaylar...

HASAN ATAMAN YILDIRIM KİMDİR?

Hasan Ataman Yıldırım, emekli Deniz Yüzbaşıdır. Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki koğuş arkadaşlarından biri olarak biliniyor.

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde bulunduğu dönemde Hasan Ataman Yıldırım ile aynı koğuşta kaldığı daha önce yayımlanan haberlerde de yer aldı. Cumhuriyet'in 2011 tarihli haberinde, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım olduğu aktarıldı.

Yıldırım'ın adı, Kozinoğlu'nun cezaevindeki dönemine ilişkin haberlerde de yer aldı. Dönemin haberlerinde Yıldırım, emekli Yüzbaşı olarak tanımlandı ve Kozinoğlu ile aynı koğuşta kaldığı belirtildi.

HASAN ATAMAN YILDIRIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklamaya göre operasyon 17 Eylül 2026 günü saat 07.00'de İstanbul ve Ankara'da, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler Hasan Ataman Yıldırım, Ali İşgören ve Necip Doğan olarak açıklandı.

Soruşturma kapsamında adı geçen Ali İşgören'in dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Necip Doğan'ın ise dönemin Silivri Cezaevi Savcısı olduğu belirtildi. Hasan Ataman Yıldırım ise açıklamada, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı olarak yer aldı.

HASAN ATAMAN YILDIRIM 'IN KAŞİF KOZİNOĞLU İLE BAĞLANTISI NEDİR?

Hasan Ataman Yıldırım'ın Kaşif Kozinoğlu ile bağlantısı, aynı dönemde Silivri Cezaevi'nde aynı koğuşta kalmış olmalarıdır.

Daha önce yayımlanan haberlerde Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur ile aynı koğuşta kaldığı bilgisi yer aldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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