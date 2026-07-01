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Harry Kane Dünya Kupası'nda kaç gol attı, Harry Kane Dünya Kupa'larında toplam kaç golü var

Harry Kane Dünya Kupası'nda kaç gol attı, Harry Kane Dünya Kupa'larında toplam kaç golü var
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Futbolseverler son dönemde “Harry Kane Dünya Kupası'nda kaç gol attı, Harry Kane Dünya Kupalarında toplam kaç golü var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İngiltere Milli Takımı’nın yıldız golcüsü Harry Kane’in Dünya Kupası performansı merak konusu olurken, turnuvalarda kaydettiği gol sayısı futbol gündeminde öne çıkıyor.

Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Harry Kane için futbolseverler “Dünya Kupası’nda kaç gol attı ve toplam kaç golü var?” sorusuna yanıt arıyor. İngiliz yıldızın Dünya Kupaları’ndaki performansı, attığı goller ve turnuva kariyeri yoğun şekilde araştırılıyor.

HARRY KANE DÜNYA KUPALARINDA KAÇ GOLÜ VAR?

Futbolseverler, İngiltere Milli Takımı’nın golcüsü Harry Kane Dünya Kupa’larında toplam kaç golü var? sorusunun yanıtını araştırıyor. İngiliz yıldızın Dünya Kupası turnuvalarındaki performansı merak edilirken, attığı gol sayısı futbol gündeminde öne çıkıyor.

İngiltere’nin kaptanı ve golcü ismi Harry Kane, Dünya Kupası tarihindeki performansıyla dikkat çekiyor. Kane’in turnuvalar boyunca attığı toplam gol sayısı 11 gol olarak kaydediliyor.

HARRY KANE DÜNYA KUPASI KARİYERİ

Harry Kane, Dünya Kupaları’nda gösterdiği performansla İngiltere futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri haline geldi. Özellikle kritik maçlarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlayan yıldız futbolcu, turnuva deneyimiyle de öne çıkıyor.

HARRY KANE’İN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İngiltere Milli Takımı’nın kaptanı olan Kane, sadece Dünya Kupası’nda değil genel milli takım kariyerinde de yüksek gol ortalamasıyla dikkat çekiyor. Turnuvalardaki istikrarlı performansı, onu modern futbolun en etkili forvetlerinden biri haline getiriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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