Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden Harel Sürel, rol aldığı başarılı projeler ve tiyatro kökenli oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitim hayatını sahne sanatları üzerine şekillendiren oyuncu, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerindeki performansıyla da beğeni topladı. Peki, Harel Sürel kimdir, hangi dizilerde oyandı? Harel Sürel kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HAREL SÜREL KİMDİR?

5 Mart 1983 tarihinde İstanbul'un Göztepe semtinde dünyaya gelen Harel Sürel, aslen Samsun'un Bafra ilçesindendir. Hüsrev ve Deniz Sürel çiftinin ikinci çocuğu olan oyuncunun Müjde Erdoğan adında bir ablası bulunmaktadır.

Sanata olan ilgisi ortaokul yıllarında tiyatro ile başladı. Bu ilgisini akademik eğitimle destekleyen Harel Sürel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk eğitiminin ardından akademik kariyerini de sürdüren başarılı isim, Marmara Üniversitesi'nde sinema alanında yüksek lisans yaptı.

Tiyatro temelli eğitim almasının ardından televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başlayan oyuncu, kariyeri boyunca farklı karakterleri canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde üstlendiği rollerle dikkat çeken Harel Sürel, istikrarlı kariyerini sürdürmektedir.

HAREL SÜREL HANGİ DİZİLERDE OYANDI?

Harel Sürel'in televizyon kariyeri Kız Babası ve Elveda Rumeli dizileriyle başladı. Bu projelerin ardından yer aldığı yapımlarla ekranlarda daha geniş kitlelere ulaşan oyuncu, özellikle Medcezir dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle dikkat çekti.

Daha sonra Poyraz Karayel dizisinde Meltem karakterine hayat veren Harel Sürel, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Kariyeri boyunca reyting rekortmeni yapımlarda da rol alan oyuncu, Vatanım Sensin ve Çukur dizilerinde de ekran karşısına çıktı.

Televizyon kariyerinin yanı sıra sinema projelerinde de yer alan Harel Sürel, Pek Yakında ile Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku filmlerinde rol aldı. Oyuncu, 2017 yılında Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmindeki performansıyla 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

HAREL SÜREL KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1983 doğumlu olan Harel Sürel, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

HAREL SÜREL NERELİ?

Harel Sürel, İstanbul'un Göztepe semtinde dünyaya geldi. Ailesinin kökeni ise Samsun'un Bafra ilçesine dayanmaktadır.

HAREL SÜREL EŞİ KİM?

Harel Sürel, bir süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile 6 Ağustos 2026 tarihinde evlendi.

Çift, İstanbul'un Kuruçeşme semtinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Böylece uzun süredir birlikte olan Harel Sürel ile Oğuz Erdin evlilik kararı alarak ilişkilerini resmiyete taşımış oldu.