Hantavirüs pandemi olur mu?

Hantavirüs yeni bir pandemi tehlikesi mi? Sosyal medyada hızla yayılan Hantavirüs haberleri büyük endişeye yol açarken virüsün pandemi boyutuna ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu. Peki Hantavirüs insandan insana bulaşıyor mu, Türkiye'de görüldü mü ve ne kadar tehlikeli?

DSÖ BİLANÇOYU AÇIKLADI: 3 ÖLÜM VE 8 VAKA

Atlas Okyanusu'nda seyreden MV Hondius gemisinde patlak veren hantavirüs salgını, dünya genelinde büyük bir endişe dalgasına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada gemideki vaka sayısının arttığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini doğruladı. Arjantin'den yola çıkan ve içerisinde bir Türk içerik üreticisinin de bulunduğu gemideki kriz, virüsün türü ve bulaşma şekli nedeniyle uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirdi. İşte, DSÖ'nün son dakika açıklamalarıyla hantavirüs salgınına dair tüm detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, MV Hondius gemisindeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti. 1 Nisan’da başlayan yolculuktan bu yana 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bildirilen 8 vakadan 5'inin kesin olarak hantavirüs olduğunun doğrulandığını açıkladı. Geri kalan 3 şüpheli vakanın tetkikleri devam ederken, hayatını kaybeden ikinci hastanın Güney Afrika'daki testlerinde virüs resmen onaylandı.

ANDES VİRÜSÜ DETAYI: İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLİYOR

Ghebreyesus, bu salgına neden olan türün Latin Amerika kökenli Andes virüsü olduğunu kaydetti. Hantavirüslerin çoğu sadece kemirgenlerden bulaşsa da, Andes virüsü insanlar arasında sınırlı da olsa bulaşabilen tek tür olarak biliniyor. DSÖ yetkilileri, bulaşmanın genellikle aile üyeleri, yakın partnerler ve sağlık çalışanları arasındaki yakın ve uzun süreli temasla gerçekleştiğini vurguladı.

TÜRKİYE DAHİL 12 ÜLKEYE KRİTİK UYARI

Virüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar çıkabilmesi nedeniyle DSÖ, temaslı takibini genişletti. Saint Helena adasında gemiden inen yolcuların dağıldığı Türkiye, Kanada, Almanya, Hollanda ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke resmen bilgilendirildi. İsviçre'nin Zürih kentine dönen bir yolcuda hantavirüsün doğrulanması, virüsün karaya yayılma riskini somutlaştırdı.

"BU BİR KOVİD BAŞLANGICI DEĞİL"

DSÖ Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, hantavirüsün Kovid-19 ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Kerkhove, "Bu SARS-CoV-2 değil. Bu virüsü uzun zamandır tanıyoruz. Koronavirüsler gibi yayılmıyor, çok daha yakın ve samimi bir temas gerektiriyor," diyerek küresel bir pandemi riskinin şu an için düşük olduğunu ancak yerel düzeyde ciddiyetle yönetilmesi gerektiğini belirtti.

GEMİ KANARYA ADALARI'NA DOĞRU YOLA ÇIKTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in dayanışma göstererek gemiyi kabul etmesi üzerine, MV Hondius Kanarya Adaları'na yönlendirildi. Gemideki tüm yolcuların kabinlerinde izole edildiği, odaların dezenfekte edildiği ve odasından çıkmak zorunda kalan herkesin tıbbi maske takmasının zorunlu tutulduğu bildirildi. Uzmanlar, gemi İspanya’ya ulaşana kadar tıbbi değerlendirmelerin ve numune toplama işlemlerinin devam edeceğini açıkladı.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ VE BULAŞMA YOLLARI

Hantavirüs, genellikle enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya salyalarının kurumuş haldeki tozlarının solunmasıyla bulaşıyor. Hastalığın temel belirtileri şunlardır:

• Yüksek ateş, yorgunluk ve şiddetli kas ağrıları.

• İlerleyen vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer ödemi.

• Bazı türlerde iç kanama ve böbrek yetmezliği.

DSÖ, kuluçka süresinin uzunluğu nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vaka bildirimlerinin gelmesinin mümkün olduğunu hatırlatarak, ilgili ülkelerin sağlık sistemlerini tetikte olmaya çağırdı.