Hantavirüs nedir, belirtileri neler, aşısı var mı? Hantavirüs neden olur?

Hantavirüsle ilgili sorular son günlerde yeniden gündeme gelirken, virüsün nasıl bulaştığı ve insan sağlığı üzerindeki etkileri merak konusu oldu. Özellikle kemirgenlerle ilişkili olduğu bilinen bu enfeksiyonun belirtileri, risk grupları ve korunma yöntemleri araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, Hantaviridae ailesinde yer alan ve çoğunlukla kemirgenler aracılığıyla taşınan viral enfeksiyonlar grubunda bulunur. Dünya genelinde farklı hantavirüs türleri tespit edilirken, bunların yalnızca belirli bir kısmının insanlarda hastalığa yol açtığı bilinmektedir. Virüsler genellikle taşıyıcı kemirgenlerde belirgin bir hastalık oluşturmadan uzun süre yaşayabilir. Uzmanlara göre hantavirüsler, “Renal Sendromlu Hemorajik Ateş (HFRS)” ve “Hantavirüs Kardiyopulmoner Sendromu (HCPS)” olmak üzere iki farklı ciddi tabloya neden olabiliyor.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR, İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hantavirüs enfeksiyonları çoğunlukla enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla temas sonucu bulaşıyor. Özellikle ahır, depo, baraka ve yeterince havalandırılmayan kapalı alanlarda virüsün havaya karışan parçacıklarının solunması bulaş riskini artırabiliyor. Kemirgen ısırıklarıyla bulaşın da nadir de olsa mümkün olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, insandan insana bulaşın oldukça nadir görüldüğünü vurgularken, bu durumun yalnızca Güney Amerika’da görülen Andes virüsü türünde sınırlı şekilde rapor edildiğini ifade ediyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hantavirüs belirtileri virüsün türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlara göre belirtiler genellikle maruziyetten 1 ila 8 hafta sonra ortaya çıkıyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor.

HCPS olarak bilinen kardiyopulmoner sendromda hastalık ilerledikçe nefes darlığı, öksürük ve akciğerlerde sıvı birikimi gelişebiliyor. HFRS olarak adlandırılan renal sendromlu tabloda ise böbrek yetmezliği, düşük tansiyon ve ciddi dolaşım problemleri görülebiliyor.

HANTAVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Hantavirüs enfeksiyonu için onaylanmış spesifik bir antiviral tedavi ya da kesin koruyucu aşı bulunmuyor. Tedavinin temelini destekleyici bakım oluşturuyor. Solunum, böbrek ve dolaşım sistemi komplikasyonlarının yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre erken teşhis büyük önem taşırken, hastalığın diğer enfeksiyonlarla karışabileceği ifade ediliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Kemirgenlerin yoğun bulunduğu alanlarda yaşayan veya çalışan kişiler risk grubunda yer alıyor. Tarım, ormancılık ve kırsal bölgelerde çalışanların yanı sıra kamp yapanlar ve endemik bölgelere seyahat edenlerin de dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

NASIL KORUNULUR?

Hantavirüsten korunmanın en etkili yolunun kemirgenlerle ve onların atıklarıyla teması azaltmak olduğu ifade ediliyor. Ev ve iş yerlerinin temiz tutulması, gıdaların güvenli saklanması ve kemirgen girişine açık alanların kapatılması öneriliyor.

Uzmanlar ayrıca temizlik sırasında kuru süpürme yerine nemlendirme yönteminin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

AŞISI VAR MI?

Hantavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilmiş kesin koruyucu bir aşı bulunmuyor. Tedavi tamamen destekleyici şekilde yürütülüyor. Ağır vakalarda yoğun bakım ve solunum desteğinin hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.