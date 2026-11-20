Hangisinin 100 gramı diğerlerinden daha fazla kalori içerir, havuç kaç kalori, domates kaç kalori, salatalık kaç kalori, kırmızıbiber kaç kalori ve Beyaz'la Joker sorusunun doğru cevabı ne soruları, programı izleyenlerin internette en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Sorunun doğru cevabı "Havuç" şıkkı. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin değerleri verilerine göre 100 gram çiğ havuç yaklaşık 41 kalori içeriyor. Aynı miktardaki kırmızıbiber türüne göre yaklaşık 30 ila 40 kalori, domates yaklaşık 18 kalori, salatalık ise yaklaşık 15 kalori içeriyor. Havucun daha yüksek kalorili olmasının temel nedeni, diğer sebzelere göre daha fazla doğal şeker ve karbonhidrat barındırması. İşte Beyaz'la Joker'de sorulan sorunun doğru cevabı ve sebzelerin kalori değerleri.

HANGİSİNİN 100 GRAMI DİĞERLERİNDEN DAHA FAZLA KALORİ İÇERİR?

Şıklarda yer alan sebzeler arasında 100 gramı en fazla kalori içeren sebze havuç. 100 gram çiğ havuç yaklaşık 41 kalori içeriyor.

BEYAZ'LA JOKER SORUSUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Beyaz'la Joker programında sorulan "Hangisinin 100 gramı diğerlerinden daha fazla kalori içerir?" sorusunun doğru cevabı "Havuç" şıkkı. Soruda yer alan diğer şıklar "Salatalık", "Domates" ve "Kırmızıbiber" idi.

SORUNUN ŞIKLARI NELERDİ?

Programda soru için şu şıklar sunuldu:

Salatalık

Domates

Kırmızıbiber

Havuç

Doğru cevap : Havuç

SEBZELERİN 100 GRAMINDAKİ KALORİ DEĞERLERİ

Sorudaki sebzelerin 100 gram çiğ hallerindeki yaklaşık kalori değerleri şöyle:

Havuç: Yaklaşık 41 kalori

Kırmızıbiber: Türüne göre yaklaşık 30-40 kalori

Domates: Yaklaşık 18 kalori

Salatalık: Yaklaşık 15 kalori

HAVUÇ KAÇ KALORİ?

100 gram çiğ havuç yaklaşık 41 kalori içeriyor. Havucun kalorisinin diğer sebzelere göre daha yüksek olmasının nedeni, yapısındaki doğal şeker ve karbonhidrat oranının daha fazla olması. Havuç, aynı zamanda A vitamininin öncüsü olan beta karoten, lif ve potasyum açısından da zengin bir sebze olarak biliniyor.

KIRMIZIBİBER KAÇ KALORİ?

100 gram çiğ kırmızıbiber, türüne göre yaklaşık 30 ila 40 kalori içeriyor. Kırmızı dolmalık biberde bu değer 30 kalori civarında kalırken, acı kırmızı biberlerde 40 kaloriye yaklaşıyor. Kırmızıbiber, özellikle yüksek C vitamini içeriğiyle öne çıkıyor.

DOMATES KAÇ KALORİ?

100 gram çiğ domates yaklaşık 18 kalori içeriyor. Yüksek su oranına sahip olan domates, likopen adı verilen antioksidan maddenin önemli kaynakları arasında yer alıyor.

SALATALIK KAÇ KALORİ?

100 gram çiğ salatalık yaklaşık 15 kalori içeriyor. Yaklaşık yüzde 95'i sudan oluşan salatalık, sorudaki sebzeler arasında en düşük kaloriye sahip olanı.

BEYAZ'LA JOKER NEDİR?

Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu bir bilgi yarışması programı. Yarışmacıların genel kültür sorularını doğru yanıtlayarak ödüle ulaşmaya çalıştığı programda, Beyazıt Öztürk'ün esprili sunumu da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Programda sorulan sorular ve doğru cevapları, her bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.