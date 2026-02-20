Hangi ünlülerin test sonucu pozitif çıktı, hangi ünlüler tutuklandı? Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Adem Kılıççı tutuklandı mı?

Sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerin adının karıştığı soruşturma, kamuoyunda soru işaretlerini artırdı. Gözaltılar ve test sonuçlarına ilişkin iddialar gündemi sarsarken, hangi ünlülerin testinin pozitif çıktığı ve kimler hakkında tutuklama kararı verildiği en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç ve Adem Kılıççı ile ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, gerçek tabloyu ortaya koyan detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilen isimler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin oldu. Kamuoyunda tanınan isimler arasında yer alan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Operasyon kapsamında iş insanı Hakan Tunçelli'nin yanı sıra Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve Adem Kılıççı gözaltına alındı. Ayrıca yurt dışında olduğu belirlenen Edis hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

ÜNLÜLERİN GÖZALTI OLAYI NEDİR?

Soruşturma, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları kapsamında yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreçte, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrasında bazı isimler serbest bırakılırken, bazı şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 5 kişinin tutuklanmasına, 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.