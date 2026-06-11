Hangi ünlüler gözaltına alındı (tam liste): SON DAKİKA! Uyuşturucu operasyonunda hangi ünlüler gözaltına alındı, kimin test sonucu pozitif çıktı?

Son dakika haberleri arasında yer alan uyuşturucu operasyonu, sanat ve eğlence dünyasını sarstı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, bazı ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı iddiaları gündeme geldi. Kamuoyunda büyük ses getiren operasyonun ardından gözaltına alınan ünlüler, soruşturmanın kapsamı ve test sonuçlarına ilişkin detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. "Bu sabah hangi ünlüler gözaltına alındı?" sorusunun yanıtı haberimizin devamında yer alıyor.

KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat ile Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal ve Berdan Mardini'nin de bulunduğu öğrenildi.

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

ENİS ARIKAN'IN DA ADI GEÇİYOR

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan kişiler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN NARKOTİK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü. Soruşturmayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

KERİMCAN DURMAZ VE BERDAN MARDİNİ DE ARALARINDA

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan 22 kişi arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Berdan Mardini'nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

AYŞE HATUN ÖNAL DA LİSTEDE

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın da olduğu öğrenildi.