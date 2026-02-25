Türkiye'de özel eğitim sektörüne yönelik ücret artışı tartışmaları yeni bir boyuta taşındı. Rekabet Kurumu, 19 özel okul hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Kararın, son dönemde velilerden gelen yoğun şikâyetler ve özellikle kayıt ücretlerindeki yüksek artış iddiaları üzerine alındığı bildirildi. Peki, Hangi okullara inceleme başlatıldı? Rekabet Kurumu okullara neden inceleme başlattı? Detaylar...

HANGİ OKULLARA İNCELEME BAŞLATILDI?

Rekabet Kurumu tarafından haklarında inceleme başlatılan 19 özel okul ve eğitim şirketi şu şekilde açıklandı:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ

Bahçeşehir Okulları AŞ

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bil Eğitim Kurumları AŞ

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Uğur Okulları AŞ

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ

Liste, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve farklı eğitim kademelerinde hizmet sunan köklü ve yaygın kurumları kapsıyor.

REKABET KURUMU OKULLARA NEDEN İNCELEME BAŞLATTI?

İncelemenin temelinde, velilerden gelen "fahiş artış" şikâyetleri bulunuyor. Özellikle kayıt yenileme dönemlerinde açıklanan ücretlerin önceki yıllara kıyasla dikkat çekici oranlarda arttığı iddiaları, Kurum'un radarına girdi.

Fahiş Kayıt Ücretleri İddiası

Kurulun öncelikli değerlendirme alanı, kayıt ve öğrenim ücretlerinde yaşandığı belirtilen yüksek oranlı artışlar. Veliler, bazı özel okullarda ücret artışlarının enflasyon oranlarının üzerinde gerçekleştiğini öne sürüyor. Bu durum, rekabet hukuku açısından "piyasa bozucu davranış" ihtimalini gündeme getiriyor.

Ek Hizmetlerde Yüksek Fiyat Politikası

İnceleme yalnızca eğitim bedeliyle sınırlı değil. Yemek hizmetleri, okul kıyafetleri ve kitap setleri gibi zorunlu kabul edilen ek kalemlerdeki fiyatlandırmalar da detaylı şekilde mercek altına alındı.

Özellikle bu ürün ve hizmetlerin piyasa koşullarına kıyasla daha yüksek bedellerle sunulup sunulmadığı araştırılıyor.

Zorunlu Satış Noktası İddiası

Dikkat çeken bir diğer başlık ise "zorunlu satış noktası" uygulaması. Bazı okullarda kıyafet, kitap ve benzeri ürünlerin yalnızca okulun belirlediği satış kanallarından temin edilmesinin zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendirme kapsamında yer alıyor.