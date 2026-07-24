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Hangi illerde denize girmek yasaklandı? SON DAKİKA! İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Hangi illerde denize girmek yasaklandı? SON DAKİKA! İstanbul'da denize girmek yasak mı?
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Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle bazı illerde denize girme yasağı getirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası yüksek dalga ve tehlikeli deniz şartları görülen bölgelerde valilik ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar uygulanıyor. Peki, hangi illerde denize girmek yasaklandı? 24 Temmuz İstanbul’da denize girmek yasak mı? İşte denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler…

Yurt genelinde etkisini artıran yağışlı hava sistemi, özellikle Karadeniz ve Marmara kıyılarında deniz koşullarını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelerde bazı bölgelerde kuvvetli yağış, yüksek dalga ve olumsuz deniz şartları beklendiği bildirildi. Peki, hangi illerde denize girmek yasaklandı? İstanbul'da denize girmek yasak mı? Detaylar...

HANGİ İLLERDE DENİZE GİRMEK YASAK?

24 Temmuz itibarıyla denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler şöyle:

İstanbul : Beykoz (27 Temmuz’a kadar), Şile (24-25 Temmuz), Eyüpsultan ve Arnavutköy (bugün)

Kastamonu: Abana, Çatalzeytin, Cide ve İnebolu (24-25 Temmuz)

Kocaeli: Karadeniz sahilleri (bugün)

Zonguldak: Bugün

Tekirdağ: Bugün

Sakarya: Karasu, Kocaali ve Kaynarca (bugün)

Yetkililer, vatandaşların yasak bulunan bölgelerde denize girmemeleri ve güncel açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul’da denize girme yasağı, tüm sahilleri kapsayacak şekilde uygulanmıyor. Ancak bazı ilçelerde hava ve deniz şartlarının risk oluşturması nedeniyle geçici yasak kararları alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul çevresinde dalga boyunun yükselmesi beklenirken, özellikle Karadeniz’e kıyısı bulunan bölgelerde denize girmenin güvenli olmadığı değerlendirildi.

İstanbul’da denize girme yasağı uygulanan bölgeler şu şekilde:

Beykoz: 27 Temmuz’a kadar denize giriş yasaklandı.

Şile: 24-25 Temmuz tarihleri arasında denize girilmesine izin verilmiyor.

Eyüpsultan ve Arnavutköy: Bugün için geçici denize girme yasağı uygulanıyor.

Vatandaşların sahillere gitmeden önce bağlı bulundukları ilçelerin kaymakamlık ve belediye duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.

DENİZE GİRMEK NEDEN YASAKLANDI?

Denize girme yasakları genellikle olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle uygulanıyor. Bu kapsamda özellikle şu riskler dikkate alınıyor:

Yüksek dalga boyu

Kuvvetli rüzgar

Deniz akıntılarının artması

Görüş mesafesinin azalması

Yağış nedeniyle oluşabilecek tehlikeli koşullar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminleri doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından alınan kararlar, vatandaşların can güvenliğini korumayı amaçlıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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