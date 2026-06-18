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Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli?

Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli?
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Hande Doğandemir, son dönemde hem televizyon projeleri hem de özel hayatıyla yeniden gündeme gelirken, başarılı kariyeri merak konusu oldu. “Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, ünlü oyuncunun hayatı ve kariyerine dair detaylar dikkat çekiyor. Peki, Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden Hande Doğandemir, rol aldığı diziler ve projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyoloji eğitimi ve ekran kariyeriyle dikkat çeken Doğandemir’in yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi yeniden gündeme gelirken, “Hande Doğandemir kimdir?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da doğan Türk oyuncu, sunucu ve sosyologdur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Doğandemir, iletişim sosyolojisi üzerine eğitim almış ve kariyerine kamera arkasında başlayarak zamanla oyunculuğa geçiş yapmıştır.

HANDE DOĞANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

HANDE DOĞANDEMİR NERELİ?

Hande Doğandemir, Ankara doğumludur. Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından ise Çerkes kökenli bir aileye mensuptur.

HANDE DOĞANDEMİR'İN KARİYERİ

Hande Doğandemir, kariyerine televizyon ve yapım sektöründe kamera arkasında çalışarak başlamıştır. Staj döneminde yapım şirketlerinde görev alan oyuncu, daha sonra Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle ekran karşısına geçerek oyunculuğa adım atmıştır.

2011-2012 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan “Sen de Gitme” dizisinde Aslı karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Aynı dönemde TRT Okul’da sunuculuk da yapmıştır.

Daha sonra “Güneşi Beklerken” dizisinde Zeynep karakteriyle büyük çıkış yakalayan Doğandemir, “Şubat”, “Leyla ile Mecnun”, “İbreti Ailem”, “Bana Masal Anlatma”, “Racon: Ailem İçin”, “Kırmızı Oda”, “Hükümsüz” ve “Hayat Bugün” gibi birçok yapımda rol almıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve reklam projelerinde de yer alan Hande Doğandemir, Türk televizyon ve sinema dünyasında aktif kariyerine devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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