Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların ardından kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri Handan Sonel oldu. Uzun yıllardır kamuoyunda görünürlüğü oldukça sınırlı olan ve yalnızca resmi protokol programlarında yer alan Handan Sonel, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Peki, Handan Sonel kimdir? Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler...

HANDAN SONEL KİMDİR?

Handan Sonel, eski Tunceli Valisi ve daha sonra farklı illerde valilik görevlerinde bulunan Tuncay Sonel'in eşidir. Bugüne kadar kamuoyunda ön planda yer almayan Handan Sonel, geçmişte yalnızca valilik bünyesinde gerçekleştirilen resmi törenler, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve çeşitli protokol programlarında görüntülenmiştir.

Kamuoyuna açık kaynaklarda Handan Sonel'in resmi bir mesleği ya da herhangi bir kamu kurumunda görev yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle hakkında yer alan bilgiler büyük ölçüde resmi programlara katılımı ve eşi Tuncay Sonel'in görev yaptığı dönemlerde üstlendiği protokol faaliyetleriyle sınırlıdır.

ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL'İN EŞİ HANDAN SONEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.