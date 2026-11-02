Handan hemşire erkek mi? Handan hemşire (Handan Kaya) neden öldü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce gündeme gelen Handan Hemşire olayı, gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan dizi projesinin tanıtılmasıyla yeniden merak konusu oldu. Kumburgaz'da uzun yıllar hemşire olarak tanınan Handan Kaya'nın ölümünün ardından ortaya çıkan kimlik bilgileri ve büyüttüğü Tansu'nun biyolojik ailesine ilişkin gelişmeler araştırılıyor. Peki, Handan Hemşire erkek miydi, gerçek adı neydi ve neden öldü?

HANDAN HEMŞİRE KİMDİR, GERÇEK ADI NEYDİ?

Kamuoyunda Handan Hemşire veya Handan Kaya adıyla tanınan kişi, İstanbul'un Kumburgaz bölgesinde yaşayan ve uzun yıllar hemşirelik yaptığı belirtilen kişiydi. Emekli olduktan sonra kendi adını taşıyan bir butik işleten Handan Kaya'nın geçmişi, 2017 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yapılan adli incelemelerle gündeme geldi.

Haberlerde aktarılan bilgilere göre, Handan Kaya'nın doğum kayıtlarındaki gerçek adı Nail Çakır olarak belirtildi. Ayrıca yaşamı boyunca Şükran Aktaş adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da ayrıntılı şekilde ele alındı.

HANDAN HEMŞİRE ERKEK MİYDİ?

Handan Hemşire'nin ölümünün ardından yapılan Adli Tıp incelemesinde biyolojik cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi. Çevresinde Handan Kaya adıyla tanınan kişinin doğum kayıtlarında Nail Çakır isminin bulunduğu, kullandığı kimliğin ise Şükran Aktaş adına düzenlendiği aktarıldı.

Kimlik bilgilerindeki farklılıkların ortaya çıkması, Handan Kaya'nın ailesi ve yakın çevresi açısından da şaşkınlık yarattı. Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Handan Hemşire'nin geçmişi ve yaşamı televizyon programlarında araştırıldı.

HANDAN HEMŞİRE NEDEN ÖLDÜ?

Handan Kaya, 8 Mart 2017 tarihinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından gerçekleştirilen adli incelemeler sırasında kimlik bilgileri ve biyolojik cinsiyetiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Ancak kamuoyuna yansıyan haberlerde ölümüne yol açan rahatsızlığın kesin nedeni hakkında ayrıntılı ve doğrulanmış bir tıbbi bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Handan Hemşire'nin ölüm sebebine ilişkin kesin bir hastalık veya teşhis belirtmek mümkün değil.

HANDAN HEMŞİRE'NİN KIZI TANSU KİMDİR?

Handan Kaya'nın kızı olarak büyüttüğü Tansu Ayas, olayın kamuoyunda geniş yankı uyandıran diğer isimlerinden biri oldu. Handan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan kimlik bilgileri üzerine kendi geçmişini araştırmaya başlayan Tansu, biyolojik ailesini bulmak amacıyla 2018 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Programda yürütülen araştırmalarda, Tansu'nun 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nden kaçırıldığı iddia edilen bebek olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan DNA testi sonucunda Tansu'nun Aysel Başar'ın biyolojik kızı olduğu belirlendi. Böylece yıllardır yanıt aranan aile bağına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

HANDAN HEMŞİRE OLAYI NEDİR?

Handan Hemşire olayı, Handan Kaya'nın ölümünün ardından gerçek kimliğine ilişkin ortaya çıkan bilgiler ve büyüttüğü Tansu'nun biyolojik ailesini aramasıyla gündeme geldi. Müge Anlı'nın programında ele alınan dosyada sahte kimlik ve diploma iddialarının yanı sıra yıllar önce hastaneden kaybolan bir bebeğin akıbeti de araştırıldı.

Tansu'nun biyolojik annesinin bulunmasıyla sonuçlanan süreç, yıllar sonra Handan Kaya'nın yaşamından esinlenilen dizi projesiyle yeniden gündeme taşındı.