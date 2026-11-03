Hamit Bayram kimdir? Hamit Bayram neden öldü?

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Hamit Bayram'ın ölüm haberi ve hayatına ilişkin bilgiler araştırılmaya başladı. Van eski milletvekili Mustafa Bayram'ın oğlu olan Hamit Bayram, geçmişte kamuoyunda geniş yankı uyandıran adli olaylarla gündeme gelmişti. Bayram'ın hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerin ardından kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Hamit Bayram kimdir, nereli, kaç yaşında? Hamit Bayram neden öldü? Detaylar...

HAMİT BAYRAM KİMDİR?

Hamit Bayram, eski Van milletvekili Mustafa Bayram'ın oğludur. 2004 yılında Van'da yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran emniyet binasından kaçırılma olayıyla gündeme gelmiştir.

Hakkında açılan davalar kapsamında yargılanan Bayram, 2007 yılında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HAMİT BAYRAM NEDEN ÖLDÜ?

Hamit Bayram'ın ölüm nedenine ilişkin güncel ve güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamıyor. Bu nedenle ölüm sebebine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Aynı isimle yayımlanan eski tarihli vefat ilanları da bulunuyor. Özgür Kocaeli gazetesinin 13 Ocak 2023 tarihli ilanında, İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan, Pirelli emeklisi ve üç çocuk babası 78 yaşındaki Hamit Bayram'ın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.