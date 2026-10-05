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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz dosyasında adli sürecin başlamasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Talasemi (Akdeniz anemisi) tedavisi gören 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayati önem taşıyan kök hücre nakli için biyolojik babasına ulaşmaya çalışıyordu. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid'in çağrısının ardından konu adli makamlara taşındı. Peki, Hamid Yorulmaz'ın gerçek babası kim, bulundu mu? Müge Anlı Hamid Yorulmaz olayı nedir? Detaylar...

HAMİD YORULMAZ'IN BABASI BULUNDU MU?

Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını bulma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında Hamid'in biyolojik babasına ilişkin ilk somut bilginin alındığını açıkladı.

Programda aktarılan bilgilere göre Hamid'in annesi Nihal Beyit, ifadesinde biyolojik baba olarak İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdi. Söz konusu kişinin "Sakallı Hamid" olarak anıldığı belirtildi.

Ancak verilen bilgilere göre jandarma ekiplerinin bu kişinin tespiti ve bulunması için çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasına ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin süreç henüz tamamlanmış değil.

HAMİD YORULMAZ'IN GERÇEK BABASI KİM?

Hamid Yorulmaz'ın gerçek biyolojik babasının kim olduğu sorusu, dosyanın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmesiyle birlikte gündeme geldi.

Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktıktan sonra genç, biyolojik babasının bulunması için çağrıda bulundu. Bunun ardından yürütülen süreçte anne Nihal Beyit'in ifadesinde İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdiği öğrenildi.

Müge Anlı'nın canlı yayında aktardığı bilgilere göre söz konusu kişi "Sakallı Hamid" olarak anılıyor. Jandarma ekiplerinin kişinin tespit edilmesi ve bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu aşamada kamuoyuna aktarılan bilgiler, söz konusu kişinin Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası olduğunun kesinleştiğini göstermiyor. Dosyadaki çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.

MÜGE ANLI HAMİD YORULMAZ OLAYI NEDİR?

Müge Anlı Hamid Yorulmaz olayı, 18 yaşındaki Hamid'in talasemi (Akdeniz anemisi) tedavisi kapsamında hayati önem taşıyan kök hücre nakli için biyolojik babasını aramasıyla gündeme geldi.

Hamid, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın öz babası olmadığını öğrendi. Bunun ardından biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Hamid'in çağrısının ardından konu adli sürece taşındı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyayla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın; "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü açıklandı.

Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin Torbalı ve Tire ilçelerinde çok sayıda kişinin ifadesine başvurduğu ve delil topladığı bildirildi.

ANNE VE DAYI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz'ın ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. Dosyadaki soruşturma sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

BİYOLOJİK BABAYA İLİŞKİN YENİ BİLGİ

Dosyadaki son gelişmelerden biri de Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasına ilişkin oldu. Müge Anlı, canlı yayında annenin ifadesinde İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdiğini açıkladı.

Bu kişinin "Sakallı Hamid" olarak anıldığı ve bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Böylece Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını arama sürecinde yeni bir isim gündeme geldi.

Jandarma ekiplerinin söz konusu kişinin tespiti ve bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.