Haberler

Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? ABD ve İsrail tarafından Hamaney'in yerleşkesine saldırı yapıldı

Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? ABD ve İsrail tarafından Hamaney'in yerleşkesine saldırı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamaney öldü mü? ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırılarda, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu bildirilen yüksek güvenlikli yerleşke ağır hasar aldı. Saldırının ardından paylaşılan uydu görüntülerinde geniş bir alanı kapsayan kompleksin tamamen yıkıldığı görüldü. İran makamları, saldırıdan önce Hamaney'in güvenli bir bölgeye alındığını duyurdu. Ancak dini liderin mevcut konumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD ve İsrail'in düzenlediği belirtilen saldırılarda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait yerleşke hedef alındı. Saldırı sonrasında kamuoyuna yansıyan uydu fotoğrafları yerleşkenin büyük ölçüde yıkıldığını ortaya koydu.

HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen nokta atışı saldırılar sonrasında en çok merak edilen konulardan biri İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti oldu. Saldırının, Hamaney'e ait olduğu belirtilen yüksek güvenlikli yerleşkeye yönelik düzenlendiği açıklandı. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde saldırının doğrudan bu kompleks üzerine gerçekleştirildiği aktarıldı.

İran makamları, saldırıdan önce Ayetullah Ali Hamaney'in güvenli bir bölgeye alındığını bildirdi. Açıklamada, dini liderin saldırı sırasında yerleşkede bulunmadığı belirtildi. Ancak Hamaney'in şu anda nerede bulunduğuna dair resmi bir konum bilgisi paylaşılmadı.

Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? ABD ve İsrail tarafından Hamaney'in yerleşkesine saldırı yapıldı

Saldırı sonrası ortaya çıkan tablo, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Yerleşkenin tamamen yıkıldığına ilişkin uydu görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte Hamaney'in durumuna ilişkin tartışmalar yoğunlaştı. Buna karşın İranlı yetkililer tarafından Hamaney'in hayatına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: 'Tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz

"Tuzlu suya yatırdığımız silahları da ortaya dökeceğiz"
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı

Araç sahiplerini kara kara düşündüren gelişme
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!