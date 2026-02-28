Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? ABD ve İsrail tarafından Hamaney'in yerleşkesine saldırı yapıldı

ABD ve İsrail'in düzenlediği belirtilen saldırılarda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait yerleşke hedef alındı. Saldırı sonrasında kamuoyuna yansıyan uydu fotoğrafları yerleşkenin büyük ölçüde yıkıldığını ortaya koydu.

HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen nokta atışı saldırılar sonrasında en çok merak edilen konulardan biri İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti oldu. Saldırının, Hamaney'e ait olduğu belirtilen yüksek güvenlikli yerleşkeye yönelik düzenlendiği açıklandı. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde saldırının doğrudan bu kompleks üzerine gerçekleştirildiği aktarıldı.

İran makamları, saldırıdan önce Ayetullah Ali Hamaney'in güvenli bir bölgeye alındığını bildirdi. Açıklamada, dini liderin saldırı sırasında yerleşkede bulunmadığı belirtildi. Ancak Hamaney'in şu anda nerede bulunduğuna dair resmi bir konum bilgisi paylaşılmadı.

Saldırı sonrası ortaya çıkan tablo, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Yerleşkenin tamamen yıkıldığına ilişkin uydu görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte Hamaney'in durumuna ilişkin tartışmalar yoğunlaştı. Buna karşın İranlı yetkililer tarafından Hamaney'in hayatına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.