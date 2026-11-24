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Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni yayın girişimi Halk Televizyonu, ilk canlı yayınıyla izleyici karşısına çıktı. Halk TV'ye 14 Ekim'de kayyım atanmasının ardından bir araya gelen gazeteciler, yeni platformun yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Gökhan Kayış'ın sunumuyla 23 Kasım akşamı gerçekleştirilen ilk yayına Uğur Dündar, Serhan Asker, Dinçer Gökçe ve avukat Seraf Özer katıldı. Yayının ardından Halk Televizyonu'nun kime ait olduğu, kimler tarafından kurulduğu ve yayınlarını hangi platformlarda sürdüreceği merak konusu oldu. Peki, Halk Televizyonu kimin, sahibi kim? Halk Televizyonu'nu kimler kurdu? Detaylar...

HALK TELEVİZYONU KİMİN, SAHİBİ KİM?

Halk Televizyonu, Halk TV'den ayrılan gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir yayın girişimi olarak izleyici karşısına çıktı. Platformun ilk canlı yayını, 23 Kasım akşamı Gökhan Kayış'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Halk Televizyonu'nun mülkiyet yapısı ve resmî sahibi hakkında paylaşılan bilgilerde ayrıntılı bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle platformun belirli bir kişiye ait olduğu yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor. Girişim, ilk yayınında bir araya gelen gazetecilerin ortak yayın çalışması olarak gündeme geldi.

HALK TELEVİZYONU'NU KİMLER KURDU?

Halk Televizyonu girişimi, Halk TV'den ayrılan gazetecilerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Yeni platformun ilk yayınında Gökhan Kayış sunuculuk görevini üstlenirken Uğur Dündar, Serhan Asker, Dinçer Gökçe ve avukat Seraf Özer konuk olarak yer aldı.

Yayın sırasında gazeteciler, yeni girişimin ortaya çıkış sürecine ve çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gökhan Kayış, memleketi bırakıp gitmeyeceklerini ve kayyum uygulamalarına karşı bu girişimi başlattıklarını ifade etti.

HALK TELEVİZYONU NEREDEN İZLENİR?

Halk Televizyonu, yayınlarını YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden sürdürmeyi hedefliyor. Yeni girişimin ilk canlı yayını da YouTube üzerinden gerçekleştirildi.

23 Kasım akşamındaki ilk yayın sırasında platformun abone sayısı yaklaşık 39 binden 100 bine yükseldi. Böylece Halk Televizyonu, ilk yayınıyla birlikte kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Yeni platformun yayın faaliyetlerini YouTube ve sosyal medya üzerinden devam ettirmesi planlanıyor.

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