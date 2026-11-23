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Halk Televizyonu nereden izlenir sorusunun yanıtı YouTube ve sosyal medya platformları. Halk Televizyonu bir televizyon kanalı olarak değil, dijital bir yayın oluşumu olarak yayın hayatına başladı. Bu nedenle Türksat uydusunda, Digitürk'te, D-Smart'ta, Tivibu'da ya da kablo TV platformlarında yer almıyor. Yayınlar, Halk Televizyonu'nun YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

HALK TELEVİZYONU NEREDEN İZLENİR?

Halk Televizyonu'nun yayınları YouTube üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, YouTube'da "Halk Televizyonu" kanalını aratarak canlı yayınlara ve geçmiş içeriklere ulaşabiliyor. Yayınlar ayrıca Halk Televizyonu'nun sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor. YouTube kanalına abone olan ve bildirimleri açan izleyiciler, canlı yayınlar başladığında anında haberdar olabiliyor.

HALK TELEVİZYONU UYDUDA VAR MI?

Hayır, Halk Televizyonu uydu üzerinden yayın yapmıyor. Yeni yayın oluşumu, karasal ya da uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalı değil. Bu nedenle Türksat uydusunda Halk Televizyonu için bir frekans bulunmuyor.

HALK TELEVİZYONU DİGİTÜRK'TE VAR MI?

Halk Televizyonu, Digitürk'te yer almıyor. Yayınlar yalnızca internet üzerinden yapıldığı için D-Smart, Tivibu, Kablo TV ve diğer dijital yayın platformlarında da kanal numarası bulunmuyor. Halk Televizyonu'nu televizyondan izlemek isteyenler, akıllı televizyonların YouTube uygulaması üzerinden yayınlara ulaşabiliyor.

HALK TELEVİZYONU İLK YAYININI NE ZAMAN YAPTI?

Halk Televizyonu, ilk canlı yayınını 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirdi. Yayın oluşumunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gazetecilik faaliyetlerinin ve halkın haber alma hakkını savunmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

HALK TELEVİZYONU'NDA HANGİ İÇERİKLER YER ALACAK?

Halk Televizyonu'nun Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, siyaset, ekonomi, toplum ve medya gündemini haber, yorum ve analizlerle ele alacağı duyuruldu. Yayın oluşumunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Halk Televizyonu, gazetecilikten ve halkın haber alma hakkından yana yayıncılık anlayışıyla ilk canlı yayınıyla izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye ve dünyadan gelişmeler, gündemin öne çıkan başlıkları, siyasetin nabzı, ekonomi, toplum, medya ve gazetecilik gündemi; haber, yorum ve analizleriyle Halk Televizyonu ekranlarında."

Açıklama, izleyicilerden YouTube kanalına abone olmalarının, canlı yayın bildirimlerini açmalarının ve içerikleri paylaşmalarının istenmesiyle ve "Halk haberciliğinden vazgeçmiyoruz" mesajıyla son buldu.

HALK TV'DE NE OLDU?

Halk TV'ye Ekim ayında kayyım atanmasının ardından kanalda çalışan bazı gazeteciler görevlerinden ayrıldı. Kanaldan ayrılan gazetecilerden oluşan bir grup, yayın faaliyetlerini dijital platformlarda sürdürmek amacıyla Halk Televizyonu'nu kurdu.