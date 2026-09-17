Halef ne zaman başlıyor, Halef dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Halef dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. “Halef ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan izleyiciler, dizinin yeni bölüm yayın tarihi ve ekranlara geleceği saati araştırıyor. İşte Halef dizisiyle ilgili merak edilen yayın bilgileri...

HALEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri bir süredir “Halef ne zaman başlıyor?” ve “Halef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyordu. Merak edilen tarih belli oldu. Buna göre Halef’in 2. sezonu, 24 Eylül 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak.

HALEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon ilk bölümüyle 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonda da Perşembe akşamları izleyiciyle buluşması beklenen dizi, hikâyesinde yaşanacak yeni gelişmelerle dikkat çekecek.

Sezon finalinde Serhat ve Yıldız cephesinde önemli gelişmeler yaşanmıştı. Evliliklerinin önündeki engelleri aşan çift, yeni sezonda ise hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kalacak. Yaşanacak gelişmelerin Serhat ve Yıldız'ın ilişkisini nasıl etkileyeceği yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.

HALEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Halef yeni bölüm 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de NOW’da yayınlanacak. Böylece dizinin ikinci sezon macerası kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları ekrana gelecek.

Halef'in yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından yakından takip edilirken, yeni sezonda hikâyenin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu. Serhat ve Yıldız'ın yaşadığı gelişmelerin yanı sıra diğer karakterlerin hikâyelerinde yaşanacak değişimler de yeni sezonun önemli başlıkları arasında yer alacak.

HALEF OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Halef: Köklerin Çağrısı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz, Veda Yurtsever, Onur Bilge, Yelda Yurdaer, Mustafa Yıldıran, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ayşegül Cengiz, Beril Kayar, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Yurdaer Okur ve Ezgi Tombul yer alıyor.

Dizinin başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz paylaşırken, deneyimli ve genç oyunculardan oluşan kadro yeni sezonda da hikâyeye eşlik edecek.

HALEF HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Halef dizisi Perşembe akşamları saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin ikinci sezon ilk bölümü ise 24 Eylül 2026 Perşembe günü yayınlanacak. İzleyiciler, yeni sezonun ilk bölümünde Serhat ve Yıldız'ın yaşayacağı gelişmeleri ekran başında takip edecek.