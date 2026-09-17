Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 22.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
Marsilya : De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit.