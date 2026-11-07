Halef final mi yapıyor, neden final yapıyor, Halef bitiyor mu?

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Most Production imzalı Halef : Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle final yapacak. Televizyon sektöründe yaşanan reklam krizinin ardından alınan final kararıyla Halef, bu sezon ekranlara veda eden altıncı dizi olacak. İşte Halef'in final kararına ilişkin bilinenler.

HALEF FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Halef: Köklerin Çağrısı final yapıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW TV'nin sevilen dizisi, 43. bölümüyle ekranlara veda edecek.

HALEF NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı için final kararı, televizyon sektöründe yaşanan reklam krizinin ardından alındı. Artan yapım maliyetlerine karşılık reklam gelirlerinin düşmesi, birçok dizinin yayın hayatını etkiliyor. Dizi, son olarak 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümüyle total izleyici grubunda 4.07 reytingle 7., AB grubunda 2.87 reytingle 7., ABC1 grubunda ise 3.37 reytingle 9. sırada yer aldı.

HALEF BİTİYOR MU?

Evet, Halef: Köklerin Çağrısı bitiyor. Dizi, 43. bölümüyle final yaparak izleyicilerine veda edecek. Final bölümünün yayın tarihine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

HALEF KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle final yapacak.

TELEVİZYON SEKTÖRÜNDE REKLAM KRİZİ

Televizyon sektöründeki reklam krizi, dizilerin yayın takvimini de değiştirmeye başladı. Ekim ayı, televizyon kanallarının son 30 yılda en düşük reklam gelirini elde ettiği ay oldu. Saat başına ayrılan 12 dakikalık reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ı dolarken, reklam sürelerinin yüzde 40'ı boş kaldı.

Bu nedenle özel televizyon kanalları, özellikle futbol maçlarının ve özel etkinliklerin olduğu günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamamayı tercih ediyor. 29 Ekim'de Halef'in yanı sıra Star TV'de Sevdiğim Sensin ve Show TV'de Muhtemel Aşk dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. 30 Ekim'de Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ekrana ara verdi. 31 Ekim Cumartesi günü ise Star TV'deki Başkalarının Hayatı ve Kanal D'deki Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayın akışından çıkarıldı.

BU SEZON FİNAL YAPAN DİZİLER

Halef: Köklerin Çağrısı, bu sezon final yapan altıncı dizi olacak. Bu sezon ekranlara veda eden diziler şöyle:

A.B.İ (ATV): 6 Ekim'de ikinci sezonunun beşinci bölümüyle final yaptı.

Aşk ve Taht (ATV): 7 Ekim'de beşinci bölümüyle final yaptı.

Çirkin (Star TV): 4 Ekim'de 11. bölümüyle final yaptı.

Mercan Köşk: 17 Ekim'de yedinci bölümüyle final yaptı.

Sevdam Karadeniz (NOW): 2 Kasım'da final yaptı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI KONUSU NE?

Halef: Köklerin Çağrısı, Şanlıurfa'da geçen; aile bağları, kan davası, aşk ve geçmişten gelen sırları konu alan bir dram dizisi. Dizinin merkezinde, başarılı bir cerrah olan Serhat Yelduran yer alıyor. Doğduğu toprakların kendisine biçtiği kaderi reddederek İstanbul'da yeni bir hayat kuran Serhat, âşık olduğu Melek'le ailesinden gizlice evlenir. Ancak babasının hastalığı nedeniyle Urfa'ya dönmek zorunda kalır.

Urfa'da iki köklü aile arasındaki kan davasını sona erdirmek için yıllar önce verilen evlilik sözü yeniden gündeme gelir. Serhat, ailesinin isteğiyle Yıldız'la imam nikâhı kıymaya zorlanır. Melek'in de Urfa'ya gelmesiyle üç karakter aynı konakta karşı karşıya gelir. Aileler arasındaki husumet, geçmişte saklanan sırlar ve Melek'in kendi kökenlerine ilişkin öğrendiği gerçekler, hikâyenin seyrini değiştirir.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI OYUNCULARI

Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerinde Serhat Yelduran karakterine hayat veren İlhan Şen ve Yıldız karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Dizide Melek karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI KİMİN YAPIMI?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın yapımını Most Production üstleniyor. Dizinin yapımcılığını Gül Oğuz, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş yapıyor. Senaryosunu ise Ercan Uğur yazıyor.

HALEF HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Halef: Köklerin Çağrısı, her Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanıyor.