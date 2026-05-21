Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “Halef: Köklerin Çağrısı”, bu akşam ekranlara geliyor. Most Production tarafından hazırlanan dizi, hem güçlü senaryosu hem de yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler ise Halef 33. bölüm tek parça full HD nereden izlenir merak ediyor.

HALEF OYUNCULARI

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur’un yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli ve genç isimler bulunuyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI UYARLAMA MI?

Dizinin senaryosu tamamen özgün bir hikâyeye dayanıyor. Herhangi bir yapımdan uyarlanmayan Halef: Köklerin Çağrısı, seyirciyi köklere dönüş, geçmişle hesaplaşma ve kaderle yüzleşme üzerine duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

HALEF 33. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLENEBİLİR Mİ?

Halef dizisinin tüm bölümleri NOW platformu üzerinden tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izlenebiliyor. Yayın günlerinde platform üzerinden yeni bölümlere ulaşmak mümkün.

HALEF DİZİSİ KONUSU

Hikâye, İstanbul’da başarılı bir cerrah olarak yaşamını sürdüren Serhat’ın, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü Urfa’ya dönüşüyle başlıyor. Serhat, burada hem ailesinin gizli kalmış sırları hem de geçmişinin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Urfa’da kan davaları, gelenekler ve karmaşık ilişkiler arasında sıkışan Serhat; bir tarafta İstanbul’daki eşi Melek, diğer tarafta Urfa’daki dini nikâhlı eşi Yıldız arasında kalıyor. Dizi; modern hayatla geleneksel değerlerin çatışmasını, aile bağları ile bireysel özgürlük arasındaki mücadeleyi güçlü bir dramatik anlatımla ekrana taşıyor.

HALEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini bir araya toplar. Köşeye sıkışan Serhat, herkesin önünde geleceği için zor bir karar vermek zorunda kalır: Ya Melek’in karnındaki halef kendi yanında büyüyecek ya da Yıldız ile kurduğu gelecek hayallerinden vazgeçecektir.

Öte yandan Ayten’in, kendisini ve Kenan’ı ihbar etmesi işleri iyice çıkmaza sürükler. Teslim olmaya niyeti olmayan Kenan, özgürlüğü için her şeyi göze alır. Melek’i kullanarak Yıldız’ı kaçırmaya karar verir. Ancak Kenan’ın bu hamlesi karşısında Serhat’ın yapacakları, Kenan’ın sonunu mu getirecektir?

Ziyan’ın tutuksuz yargılanma süresi sona yaklaşırken, yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in ya ölmesi ya da şikayetini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak Aşır, Ziyan’ın cezasını çekmesi için tam tersine hareket etmeye kararlıdır.

HALEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor. Urfa’nın tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri, aile dramıyla harmanlanarak izleyiciye aktarılıyor. Tanıtım görüntülerindeki atmosfer, dizinin hikâyesine ayrı bir derinlik katıyor.

HALEF KARAKTERLERİ

BAŞ KARAKTERLER

• Serhat (İlhan Şen): İstanbul’da başarılı bir cerrahtır. Doğduğu topraklara döndüğünde hem ailesiyle hem geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalır.

• Melek (Aybüke Pusat): Serhat’ın İstanbul’daki eşidir. Urfa’ya gelişiyle dengeleri değiştirir.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz): Serhat’ın, aileler arasındaki kan davasını bitirmek için dini nikâhla evlendirildiği genç kadındır.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

• Sultan (Veda Yurtsever): Ailenin güçlü lideridir, Serhat’ın dönüşüyle birlikte dengeleri korumaya çalışır.

• Onur Bilge: Urfa’daki aile çatışmalarında etkin bir karakterdir.

• Sezin Bozacı: Geleneksel değerleri savunan bir kadın figürüdür.

• Mazlum Çimen: Urfa’nın köklü ailelerinden birine bağlı güçlü bir isimdir.

• Benian Dönmez: Aile büyüklerinden biridir, kuşak çatışmalarını yansıtır.

• Hakan Salınmış: Kanaat önderi konumundaki nüfuzlu bir karakterdir.

• Birgül Ulusoy: Geleneksel rollerle kişisel arzuları arasında kalan bir karakterdir.

• Eren Demircan: Aile içindeki çatışmalarda rol oynayan genç bir karakterdir.

Kadroda ayrıca Mert Doğan, Ümit Çırak, Serhat Kurtay, Ozan Çelik, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, İnci Sefa Cingöz ve Ceyda Ceren Edis gibi isimler de yer almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın çocuğunun olmaması, Serhat’la olan ilişkilerini hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin içine sürükler. Artık bu ilişkinin karşısında yalnızca Sultan ve Melek değil, bütün Urfa vardır. Üstelik çocuk sahibi olacağı müjdesini alan Akif, Yelduranların ağası olmak için bu meseleyi sonuna kadar kullanacaktır. Ağalık meclisini kaybeden Serhat için şimdi Yelduran ağalığı da tehlike altındadır. Serhat artık ağalık ile Yıldız arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Öte yandan Kordağlı Konağı’nda Aşır, Ziyan’ın itibarını ve koltuğunu elinden almak için Dalyan’ı da yanına çekerek harekete geçer. Ancak Melek’in Ziyan’a vereceği büyük sır, Aşır’ın bütün planlarını altüst edecek kadar sarsıcı olacaktır.