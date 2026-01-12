Haldun Dormen öldü mü? SON DAKİKA! Haldun Dormen yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 97 yaşındaki Dormen'in sağlık durumu ve hastanedeki tedavi süreci, hem sanat dünyası hem de hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Haldun Dormen öldü mü? Haldun Dormen yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte Haldun Dormen'in güncel durumu ve hayat hikayesi hakkında detaylı bilgiler.

HALDUN DORMEN ÖLDÜ MÜ?

Son dönemde sosyal medyada Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar dolaşsa da, usta sanatçının ölümüyle ilgili resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Aksine, 7 Ocak'ta Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tedavisinin olumlu yönde seyrettiği ifade edilmiştir.

HALDUN DORMEN YAŞIYOR MU?

97 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle entübe edilmesine rağmen yaşamını sürdürmektedir. Oğlu Ömer Dormen, sosyal medya paylaşımında babasının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini ve bu süreci atlatacağına inandığını dile getirmiştir. Dormen'in kendisi de, hastanede yaptığı açıklamada tedavisinin olumlu şekilde ilerlediğini belirtmiştir.

HALDUN DORMEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Haldun Dormen'in sağlık durumu, 5 Ocak itibarıyla ciddi bir aşamaya gelmiş ve usta sanatçı yoğun bakıma alınmıştır. Tedavi süreci sırasında solunum desteğini artırmak amacıyla entübe edilmiş ve bu adım, sağlık ekibi tarafından gerekli görülmüştür. Oğlu Ömer Dormen'in açıklamalarına göre, Haldun Dormen'in tedavisi yoğun bakımda devam etmekte ve doktorların yakın takibi altında olumlu bir seyir izlemektedir.

7 Ocak'ta Haldun Dormen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir." ifadelerini kullanarak hayranlarını bilgilendirmiştir.

HALDUN DORMEN HANGİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR?

Haldun Dormen'in tedavi gördüğü hastanenin özel bir sağlık kurumu olduğu bilinmektedir. Hastanede enfeksiyon tedavisi ve yoğun bakım süreçleri, deneyimli doktorlar tarafından yürütülmektedir. Usta sanatçının durumu hakkında güncel bilgiler, oğlu Ömer Dormen tarafından sosyal medya aracılığıyla paylaşılmaktadır.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında derin izler bırakan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej'deki eğitimini tamamlayan Dormen, daha sonra ABD'de üniversite eğitimi görmüş ve tiyatro alanında çalışmalara başlamıştır.

1954 yılında Türkiye'ye dönen Haldun Dormen, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile birlikte Cep Tiyatrosu'nu kurmuştur. 1957 yılında ise Dormen Tiyatrosu'nu kurarak Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştur. Bu süreçte Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray gibi birçok sanatçının yetişmesine öncülük etmiştir.

1961 yılında Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrmayı sahneleyen Dormen, tiyatro kariyerine sayısız başarı sığdırmıştır. 1959 yılında Betül Mardin ile evlenen usta sanatçının bu evliliğinden Ömer Dormen adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Dormen, sanat hayatında gösterdiği üstün başarılarla Devlet Sanatçısı unvanını almış, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş ve birçok ulusal ve uluslararası festivalde onur ödülüne layık görülmüştür. 2025 itibarıyla sanat hayatının 72. yılını kutlamaktadır.