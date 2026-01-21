Geçirdiği ağır enfeksiyon sonrası yoğun bakıma alınan ve böbrek, kalp, akciğer gibi hayati organları destek ünitelerine bağlı olan 97 yaşındaki sanatçının acı haber, Türkiye'nin kültür mirasında büyük bir boşluk bıraktı. Haldun Dormen öldü mü, neden öldü? Haldun Dormen hastalığı neydi?

HALDUN DORMEN ÖLDÜ MÜ?

Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören duayen sanatçının vefat haberi, sanat dünyasını ve tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. İşte Türk tiyatrosuna ömrünü adayan efsane ismin son yolculuğuna dair tüm detaylar:

TÜRK TİYATROSUNUN ACI KAYBI: HALDUN DORMEN VEFAT ETTİ

Türk tiyatrosunun gelişiminde en büyük pay sahiplerinden biri olan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ile mücadele eden usta ismin vefatı, ailesi ve yakın dostları tarafından doğrulandı. Sanat hayatına sığdırdığı yüzlerce oyun ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle bir ekol haline gelen Dormen, ardında dev bir kültür mirası bıraktı.

BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Haldun Dormen'in son dönemde sağlık durumunun ağırlaştığı ve hastanede müşahede altında tutulduğu biliniyordu. 97 yıllık ömrüne sığdırdığı bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan sanatçı, maalesef bu kez hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Sevenleri, hastane önünde ve sosyal medyada usta sanatçı için taziye mesajları yayınlamaya devam ediyor.

HALDUN DORMEN KİMDİR? SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR

1928 yılında Mersin'de doğan Haldun Dormen, eğitimini Galatasaray Lisesi ve ardından Robert Kolej'de tamamladıktan sonra tiyatro eğitimi için Amerika'ya gitti. Türkiye'ye döndüğünde kurduğu Dormen Tiyatrosu ile Batılı anlamda tiyatronun Türkiye'deki öncüsü oldu. Sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda çok önemli bir eğitmen olan Dormen, bugün Türk sineması ve tiyatrosunda izlediğimiz birçok dev ismin hocalığını yaptı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Usta sanatçının vefat haberinin ardından gözler cenaze törenine çevrildi. Haldun Dormen için ilk olarak uzun yıllar emek verdiği tiyatro sahnelerinde bir veda töreni düzenlenmesi bekleniyor. Törenin ardından kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak olan sanatçının defin yeri ve saati hakkındaki resmi açıklamanın ailesi tarafından yapılması bekleniyor.