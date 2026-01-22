Türk tiyatrosunun ölümsüz ustası Haldun Dormen, 21 Ocak 2026'da 97 yaşında hayata veda etti. Bir süredir hastanede tedavi gören Dormen'in vefat haberi, oğlu Ömer Dormen tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve sanat dünyasında derin bir hüzün yarattı. Peki, Haldun Dormen'in oğlu kimdir? Ömer Dormen kimdir, kaç yaşında, evli mi? Detaylar...

HALDUN DORMEN'İN OĞLU KİMDİR?

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biri olarak bilinir. Peki, Haldun Dormen'in oğlu kimdir? Haldun Dormen'in oğlu, iş dünyasında uluslararası kariyeriyle öne çıkan Ömer Dormen'dir. 1961 doğumlu olan Ömer Dormen, 2026 itibarıyla 65 yaşındadır. Babasının sahne ve tiyatro dünyasındaki başarılarının aksine, Ömer Dormen iş dünyasında kendi yolunu çizmiş ve önemli uluslararası görevlerde bulunmuştur.

Ömer Dormen, Türkiye'de ve yurtdışında pek çok iş geliştirme ve yatırım projesinde yer alarak, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada tanınan ve saygı gören bir isim haline gelmiştir. Ailesinin sanat mirasının yanı sıra, iş dünyasında kazandığı başarılarla kendi kimliğini oluşturmuştur.

ÖMER DORMEN KİMDİR?

Ömer Dormen, 1961 yılında dünyaya gelmiş ve bugün 65 yaşındadır. Uzun yıllar boyunca dünyaca ünlü madeni yağ markası Castrol bünyesinde çalışmış olan Dormen, özellikle Hindistan ve Güney Asya operasyonlarını yönetmiştir. Bu süreçte uluslararası pazarlarda üst düzey yöneticilik yaparak başarılı bir kariyere imza atmıştır.

Aynı zamanda Türkiye ve yurtdışında çeşitli iş geliştirme ve yatırım projelerinde aktif rol alan Ömer Dormen, iş dünyasında stratejik zekâsı ve liderlik yetenekleriyle tanınmaktadır. İş dünyasında kazandığı deneyim, onu hem yerel hem de global projelerde güvenilir bir danışman ve yönetici olarak ön plana çıkarmaktadır.

ÖMER DORMEN KAÇ YAŞINDA?

Türk iş dünyasının uluslararası sahnedeki önemli isimlerinden Ömer Dormen, 1961 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

ÖMER DORMEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUKLARI VAR MI?

Ömer Dormen, 2004 yılından bu yana tanınmış gazeteci ve yazar Ayşe Arman ile evlidir. Ayşe Arman, gazeteci, köşe yazarı ve televizyoncu kimliğiyle Türkiye medyasının önemli isimlerinden biridir. Özellikle Hürriyet gazetesindeki röportajları ve yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Toplumsal konulara duyarlılığı ve enerjik üslubuyla bilinen Arman, Türkiye'de medya dünyasının sevilen isimlerinden biridir.

Ömer Dormen ve Ayşe Arman çiftinin bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir: Alya Dormen. Aile, iş ve medya dünyasının dikkat çeken ve örnek gösterilen isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.