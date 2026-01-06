Hakkari okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

7 Ocak Çarşamba günü Hakkari'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Hakkari Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Ebeveynler ve öğrenciler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için bilgi arayışında.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Soğuk Hava Etkisini Artırıyor: Kar ve Don Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede soğuk hava dalgası etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına inerken, hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor. Yetkililer don ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

Çarşamba (7 Ocak) günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık -6 derece, en yüksek sıcaklık ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 26 ile 49 arasında değişirken, rüzgâr saatte 2 km hızla esecek.

Perşembe (8 Ocak) günü parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar -5 ile 2 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 49–61 aralığında olurken, rüzgâr yine 2 km/sa hızında olacak.

Cuma (9 Ocak) günü kar yağışı bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı -2 derece, en yüksek sıcaklığı ise 2 derece olacak. Nem oranı yüzde 62'den 96'ya kadar yükselirken, rüzgâr hızının 5 km/sa seviyesine çıkması bekleniyor.

Cumartesi (10 Ocak) günü kar yağışı etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -2 ile 2 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 81–92 seviyelerinde seyrederken, rüzgârın 4 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.

Pazar (11 Ocak) günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -8 derece, en yüksek sıcaklık 0 derece olacak. Nem oranı yüzde 62–87 aralığında seyrederken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

Uzmanlar, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri beklenen kar yağışıyla birlikte don ve buzlanma riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.