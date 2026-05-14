2026 hakimlik mülakat sonuçlarıyla ilgili bekleyiş devam ederken, binlerce hukuk mezunu açıklanacak tarihi araştırmayı sürdürüyor. Hakimlik ve savcılık adaylarının katıldığı mülakat sürecinin ardından sonuçların duyurulacağı tarih, resmi kaynaklar tarafından yakından takip ediliyor. “Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?” sorusu, bu dönemde en çok aranan başlıklar arasında öne çıkıyor.

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatların sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların merakla beklediği sonuçlara ilişkin Adalet Bakanlığı veya ilgili resmi kurumlar tarafından yapılmış güncel bir duyuru bulunmuyor. Açıklamanın yapılması halinde sonuçların resmi kanallar üzerinden erişime açılması ve adayların sorgulama ekranı aracılığıyla bilgilerine ulaşabilmesi bekleniyor.

Hakimlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçlarını Adalet Bakanlığı’nın resmi sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Sonuç ekranına erişim sağlandığında, adayların başarı durumları ve yerleştirme bilgileri detaylı şekilde görüntülenebilecek.

KİMLER MÜLAKATA KATILDI?

2026 yılı hakimlik mülakat süreci, geniş bir aday grubunu kapsayacak şekilde yürütüldü. 20–21 Aralık 2025 tarihli Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nda başarılı olan adaylar mülakat aşamasına katıldı. Ayrıca 21–22 Aralık 2024 sınavında soru iptali nedeniyle yeniden değerlendirilerek mülakata hak kazanan adaylar da süreçte yer aldı. Bunun yanı sıra hukuk alanında doktora yapmış ve doğrudan mülakata katılım hakkı elde eden adaylar da değerlendirme sürecine dahil edildi.